Проспорт
213
2 хв

Різдвяна гонка-2025 з біатлону: результати, хто переміг

Україна вперше за 18 років не була представлена у Різдвяній гонці з біатлону.

Максим Приходько
Яніна Геттіх

Яніна Геттіх / © Associated Press

У неділю, 28 грудня, на "Фелтінс-Арені" у німецькому Гельзенкірхені відбулася традиційна щорічна Різдвяна гонка з біатлону.

Різдвяна гонка складалася з двох частин змішаної естафети – масстарту та переслідування. Переможці визначалися за результатами персьюту.

Переміг у Різдвяній гонці німецький дует Яніна Геттіх та Юстус Штрелоу. Спочатку вони виграла масстарт, а потім і персьют.

Другою фінішувала французька пара Лу Жанмонно і Фаб'єн Клод, а третіми – норвежці Юні Арнеклєйв і Матс Евербю.

Україна вперше за 18 років не була представлена у Різдвяній гонці з біатлону.

За "синьо-жовтих" мали виступити Дмитро Підручний та Юлія Джима, однак українська біатлоністка зламала палець на руці внаслідок падіння на тренуванні у жовтні, через що повністю пропустила старт нинішнього сезону.

Різдвяна гонка-2025 з біатлону: результати

1. Яніна Геттіх / Юстус Штрелоу (Німеччина) 33:12.9

2. Лу Жанмонно / Фаб'єн Клод (Франція) +21.4

3. Юні Арнеклєйв / Матс Евербю (Норвегія) +1:12.8

4. Лєна Геккі-Гросс / Йоша Буркхальтер (Швейцарія) +1:25.4

5. Суві Мінккінен / Теро Сеппяля (Фінляндія) +1:28.2

6. Маркета Давідова / Томаш Мікиска (Чехія) +2:01.7

7. Лотта Лі / Флоран Клод (Бельгія) +2:28.9

8. Марлен Фіхтнер / Данило Рітмюллер (Німеччина) +2:28.9

9. Тамара Штайнер / Давід Коматц (Австрія) +2:53.6

10. Анамарія Лампич / Міха Довжан (Словенія) – колові

Для Німеччини це перша за 9 років перемога у Різдвяній гонці. До цього німці востаннє вигравали 2016-го у складі Сімона Шемппа та Ванесси Гінц. Загалом це четверта перемога Німеччини в історії у Різдвяній гонці.

Нагадаємо, торік Різдвяну гонку виграли норвежці Каролін Кноттен та Стурла Легрейд. Український дует Дмитра Підручного та Юлії Джими посів сьоме місце.

Загалом Україна 17 разів брала участь у Різдвяній гонці, з яких двічі перемагала. 2008 року це вдалося Андрію Дериземлі та Оксані Хвостенко, а 2014-го – Сергію Семенову та Валентині Семеренко. На п'єдестал пошани "синьо-жовті" піднімалися шість разів.

213
