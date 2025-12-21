ТСН у соціальних мережах

Біатлон: результати жіночого масстарту на етапі Кубка світу в Ансі

Україна не була представлена в першому масстарті сезону Кубка світу з біатлону.

Марен Кіркейде

Марен Кіркейде / © Associated Press

У неділю, 21 грудня, в заключний день третього етапу Кубка світу з біатлону-2025/26 у французькому Ансі Ле-Гран-Борнан відбувся жіночий масстарт.

Жодна з українських біатлоністок не змогла кваліфікуватися до першого масстарту поточного сезону Кубка світу.

Переможницею гонки стала норвежка Марен Кіркейде, яка на фініші випередила француженок Лу Жанмонно та Жюстін Бреза-Буше лише на 0,3 та 0,8 секунди відповідно. Для 22-річної норвежки це перша перемога на рівні Кубка світу.

Кубок світу з біатлону: результати жіночого масстарту в Ансі

1. Марен Кіркейде (Норвегія, 1+0+0+0) 32:53.2

2. Лу Жанмоно (Франція, 0+0+0+1) +0.3

3. Жюстін Бреза-Буше (Франція, 0+0+0+1) +0.8

4. Каміль Бене (Франція, 0+0+0+0) +5.7

5. Емі Басерга (Швейцарія, 0+0+1+0) +15.5

6. Франціска Пройсс (Німеччина, 0+0+1+0) +18.0

Змагальна програма етапу в Ансі сьогодні завершиться чоловічим масстартом, який розпочнеться о 15:45 за київським часом.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися у ефірі наживо на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

