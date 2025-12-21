"Реал" обіграв "Севілью" та впритул наблизився до "Барселони" в Ла Лізі

"Реал" Мадрид / © Associated Press

Мадридський "Реал" на своєму полі обіграв "Севілью" в матчі 17-го туру іспанської Лі Ліги сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді завершився з рахунком 2:0 .

"Вершкові" відкрили рахунок на 38-й хвилині зустрічі – Джуд Беллінгем забив гол після передачі Родріго.

На 68-й хвилині гості залишилися в меншості – другу жовту картку та вилучення заробив Маркао.

На 86-й хвилині підопічні Хабі Алонсо закріпили свою перевагу – Кіліан Мбаппе реалізував пенальті.

Український голкіпер "Реала" Андрій Лунін провів матч на лавці для запасних. Ворота мадридського клубу захищав бельгієць Тібо Куртуа.

Зазначимо, що Лунін цього сезону зіграв лише два матчі за "Реал" – проти "Олімпіакоса" у Лізі чемпіонів та з "Талаверою" в Кубку Іспанії, де вперше вийшов на поле з капітанською пов'язкою "бланкос".

Огляд матчу "Реал" Мадрид – "Севілья"

Після цієї перемоги "Реал" (42 очки) продовжує посідати друге місце в таблиці Ла Ліги, скоротивши відставання від лідера "Барселони", яка має матч у запасі, до одного очка. "Севілья" (20 балів) перебуває на дев'ятій позиції.

У наступному турі Ла Ліги "вершкові" приймуть "Бетіс", а "нервіонці" вдома зіграють з "Леванте". Обидва матчі відбудуться 4 січня 2026 року.