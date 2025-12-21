Мбаппе повторив історичний бомбардирський рекорд Роналду в "Реалі"

Кіліан Мбаппе / © Associated Press

Форвард "Реала" Кіліан Мбаппе повторив рекорд колишнього нападника "вершкових" Кріштіану Роналду за кількістю голів за календарний рік у футболці мадридського клубу.

У матчі 17-го туру Лі Ліги проти "Севільї" 27-річний француз на 86-й хвилині реалізував пенальті, установивши остаточний рахунок поєдинку – 2:0.

Цей гол став для Мбаппе 59-м за "Реал" 2025 року – тим самим він повторив рекорд Роналду, який 2013-го також забив 59 м'ячів за "Королівський клуб".

Утім, перевершити Кріштіану за цим показником і стати абсолютним рекордсменом Кіліан 2025 року вже не зможе, адже матч із "Севільєю" став останнім для "Реала" цього календарного року.

Після перемоги над "Севільєю" підопічні Хабі Алонсо (42 очки) продовжують посідати друге місце в таблиці Ла Ліги, скоротивши відставання від лідера "Барселони", яка має матч у запасі, до одного очка.

У наступному турі Ла Ліги "вершкові" 4 січня 2026 року приймуть "Бетіс".