- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 24
- Час на прочитання
- 1 хв
АПЛ: розклад і результати матчів 17-го туру чемпіонату Англії з футболу, таблиця
Дивіться календар і результати усіх поєдинків 17-го туру чемпіонату Англії з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.
Від 20 до 22 грудня відбудуться матчі 17-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2025/26.
У субуту, 20 грудня, "Челсі" без відстороненого через допінг українського вінгера Михайла Мудрика позмагається з "Ньюкаслом", "Брентфорд" українського півзахисника Єгора Ярмолюка зійдеться з "Вулвергемптоном", "Манчестер Сіті" прийме "Вест Гем", "Ліверпуль" зустрінеться з "Тоттенгемом", а "Евертон" українського захисника Віталія Миколенка побореться з "Арсеналом".
У неділю, 21 грудня, "Астон Вілла" поміряється силами з "Манчестер Юнайтед".
Завершиться тур у понеділок, 22 грудня, коли "Ноттінгем" орендованого в "Арсенала" українця Олександра Зінченка завітає у гості до "Фулгема".
Розклад і результати матчів 17-го туру АПЛ
Субота, 20 грудня
14:30 "Ньюкасл" – "Челсі"
17:00 "Борнмут" – "Бернлі"
17:00 "Брайтон" – "Сандерленд"
17:00 "Вулвергемптон" – "Брентфорд"
17:00 "Манчестер Сіті" – "Вест Гем"
19:30 "Тоттенгем" – "Ліверпуль"
22:00 "Евертон" – "Арсенал"
22:00 "Лідс" – "Крістал Пелас"
Неділя, 21 грудня
18:30 "Астон Вілла" – "Манчестер Юнайтед"
Понеділок, 22 грудня
22:00 "Фулгем" – "Ноттінгем"
Таблиця АПЛ після 16-го туру
Матчі англійської Прем'єр-ліги можна дивитися в прямому ефірі на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine та Setanta Sports Ukraine+). А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.
Раніше повідомлялося, що "Шахтар" дізнався потенційних суперників у 1/8 фіналу Ліги конференцій.