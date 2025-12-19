АПЛ: розклад і результати матчів 17-го туру чемпіонату Англії з футболу, таблиця

"Тоттенгем" – "Ліверпуль" / © Associated Press

Від 20 до 22 грудня відбудуться матчі 17-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2025/26.

У субуту, 20 грудня, "Челсі" без відстороненого через допінг українського вінгера Михайла Мудрика позмагається з "Ньюкаслом", "Брентфорд" українського півзахисника Єгора Ярмолюка зійдеться з "Вулвергемптоном", "Манчестер Сіті" прийме "Вест Гем", "Ліверпуль" зустрінеться з "Тоттенгемом", а "Евертон" українського захисника Віталія Миколенка побореться з "Арсеналом".

У неділю, 21 грудня, "Астон Вілла" поміряється силами з "Манчестер Юнайтед".

Завершиться тур у понеділок, 22 грудня, коли "Ноттінгем" орендованого в "Арсенала" українця Олександра Зінченка завітає у гості до "Фулгема".

Розклад і результати матчів 17-го туру АПЛ

Субота, 20 грудня

14:30 "Ньюкасл" – "Челсі"

17:00 "Борнмут" – "Бернлі"

17:00 "Брайтон" – "Сандерленд"

17:00 "Вулвергемптон" – "Брентфорд"

17:00 "Манчестер Сіті" – "Вест Гем"

19:30 "Тоттенгем" – "Ліверпуль"

22:00 "Евертон" – "Арсенал"

22:00 "Лідс" – "Крістал Пелас"

Неділя, 21 грудня

18:30 "Астон Вілла" – "Манчестер Юнайтед"

Понеділок, 22 грудня

22:00 "Фулгем" – "Ноттінгем"

Таблиця АПЛ після 16-го туру

Таблиця АПЛ після 16-го туру / x.com/premierleague

Раніше повідомлялося, що "Шахтар" дізнався потенційних суперників у 1/8 фіналу Ліги конференцій.