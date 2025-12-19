ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
24
Час на прочитання
1 хв

АПЛ: розклад і результати матчів 17-го туру чемпіонату Англії з футболу, таблиця

Дивіться календар і результати усіх поєдинків 17-го туру чемпіонату Англії з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Тоттенгем" – "Ліверпуль"

"Тоттенгем" – "Ліверпуль" / © Associated Press

Від 20 до 22 грудня відбудуться матчі 17-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2025/26.

У субуту, 20 грудня, "Челсі" без відстороненого через допінг українського вінгера Михайла Мудрика позмагається з "Ньюкаслом", "Брентфорд" українського півзахисника Єгора Ярмолюка зійдеться з "Вулвергемптоном", "Манчестер Сіті" прийме "Вест Гем", "Ліверпуль" зустрінеться з "Тоттенгемом", а "Евертон" українського захисника Віталія Миколенка побореться з "Арсеналом".

У неділю, 21 грудня, "Астон Вілла" поміряється силами з "Манчестер Юнайтед".

Завершиться тур у понеділок, 22 грудня, коли "Ноттінгем" орендованого в "Арсенала" українця Олександра Зінченка завітає у гості до "Фулгема".

Розклад і результати матчів 17-го туру АПЛ

Субота, 20 грудня

14:30 "Ньюкасл" – "Челсі"

17:00 "Борнмут" – "Бернлі"

17:00 "Брайтон" – "Сандерленд"

17:00 "Вулвергемптон" – "Брентфорд"

17:00 "Манчестер Сіті" – "Вест Гем"

19:30 "Тоттенгем" – "Ліверпуль"

22:00 "Евертон" – "Арсенал"

22:00 "Лідс" – "Крістал Пелас"

Неділя, 21 грудня

18:30 "Астон Вілла" – "Манчестер Юнайтед"

Понеділок, 22 грудня

22:00 "Фулгем" – "Ноттінгем"

Таблиця АПЛ після 16-го туру

Таблиця АПЛ після 16-го туру / x.com/premierleague

Таблиця АПЛ після 16-го туру / x.com/premierleague

Матчі англійської Прем'єр-ліги можна дивитися в прямому ефірі на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine та Setanta Sports Ukraine+). А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Раніше повідомлялося, що "Шахтар" дізнався потенційних суперників у 1/8 фіналу Ліги конференцій.

Дата публікації
Кількість переглядів
24
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie