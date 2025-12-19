ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
207
Час на прочитання
2 хв

Біатлон: результати чоловічого спринту на етапі Кубка світу в Ансі

Найкращий результат серед українців показав Богдан Борковський.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Богдан Борковський

Богдан Борковський / © biathlon.com.ua

У п'ятницю, 19 грудня, третій етап Кубка світу з біатлону-2025/26 у французькому Ансі Ле-Гран-Борнан продовжився чоловічою спринтерською гонкою.

Україну в ній представляли п'ять біатлоністів – Віталій Мандзин, Дмитро Підручний, Богдан Борковський, Антон Дудченко і Тарас Лесюк.

Єдиним з українців до залікової зони потрапив Борковський, який з однією хибою посів 28-ме місце.

Крім нього, до гонки переслідування також відібралися Підручний, Лесюк і Мандзин.

Перемогу здобув норвежець Ветле Шостад Крістіансен, другим став його співвітчизник Йоганнес Дале-Шевдаль, а замкнув призову трійку француз Емільєн Жаклен.

Кубок світу з біатлону: результати чоловічого спринту в Ансі

1. Ветле Шостад Крістіансен (Норвегія, 0+0) 25:00.6

2. Йоганнес Дале-Шевдаль (Норвегія, 1+1) +3.5

3. Емільєн Жаклен (Франція, 0+1) +5.0

4. Йоган-Олав Ботн (Норвегія, 0+0) +6.0

5. Зіверт Баккен (Норвегія, 0+0) +8.6

6. Себастьян Самуельссон (Швеція, 0+2) +8.8

...

28. Богдан Борковський (Україна, 1+0) +1:13.7

44. Дмитро Підручний (Україна, 1+2) +1:28.7

45 Тарас Лесюк (Україна, 1+0) +1:30.6

49. Віталій Мандзин (Україна, 1+1) +1:34.4

67. Антон Дудченко (Україна, 0+0) +2:07.7

Зазначимо, днем раніше етап в Ансі розпочався жіночим спринтом, де найкращий результат серед українок показала Христина Дмитренко, яка фінішувала 22-ю.

Змагальна програма етапу в Ансі продовжиться у суботу, 20 грудня, гонками переслідування. Жінки вийдуть на старт о 13:15, а чоловіки – о 15:45 за київським часом.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися у ефірі наживо на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Дата публікації
Кількість переглядів
207
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie