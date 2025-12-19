- Дата публікації
-
- Проспорт
- 207
- Час на прочитання
- 2 хв
Біатлон: результати чоловічого спринту на етапі Кубка світу в Ансі
Найкращий результат серед українців показав Богдан Борковський.
У п'ятницю, 19 грудня, третій етап Кубка світу з біатлону-2025/26 у французькому Ансі Ле-Гран-Борнан продовжився чоловічою спринтерською гонкою.
Україну в ній представляли п'ять біатлоністів – Віталій Мандзин, Дмитро Підручний, Богдан Борковський, Антон Дудченко і Тарас Лесюк.
Єдиним з українців до залікової зони потрапив Борковський, який з однією хибою посів 28-ме місце.
Крім нього, до гонки переслідування також відібралися Підручний, Лесюк і Мандзин.
Перемогу здобув норвежець Ветле Шостад Крістіансен, другим став його співвітчизник Йоганнес Дале-Шевдаль, а замкнув призову трійку француз Емільєн Жаклен.
Кубок світу з біатлону: результати чоловічого спринту в Ансі
1. Ветле Шостад Крістіансен (Норвегія, 0+0) 25:00.6
2. Йоганнес Дале-Шевдаль (Норвегія, 1+1) +3.5
3. Емільєн Жаклен (Франція, 0+1) +5.0
4. Йоган-Олав Ботн (Норвегія, 0+0) +6.0
5. Зіверт Баккен (Норвегія, 0+0) +8.6
6. Себастьян Самуельссон (Швеція, 0+2) +8.8
...
28. Богдан Борковський (Україна, 1+0) +1:13.7
44. Дмитро Підручний (Україна, 1+2) +1:28.7
45 Тарас Лесюк (Україна, 1+0) +1:30.6
49. Віталій Мандзин (Україна, 1+1) +1:34.4
67. Антон Дудченко (Україна, 0+0) +2:07.7
Зазначимо, днем раніше етап в Ансі розпочався жіночим спринтом, де найкращий результат серед українок показала Христина Дмитренко, яка фінішувала 22-ю.
Змагальна програма етапу в Ансі продовжиться у суботу, 20 грудня, гонками переслідування. Жінки вийдуть на старт о 13:15, а чоловіки – о 15:45 за київським часом.
Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону
На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися у ефірі наживо на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.
Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.