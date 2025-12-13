- Дата публікації
Біатлон: результати жіночої естафети на етапі Кубка світу в Гогфільцені
Збірна України фінішувала десятою.
У суботу, 13 грудня, в межах другого етапу Кубка світу з біатлону-2025/26 в австрійському Гогфільцені відбулася жіноча естафета.
За збірну України бігли Олександра Меркушина, Христина Дмитренко, Дарина Чалик та Анастасія Меркушина. "Синьо-жовті" посіли в гонці десяте місце.
Виграла жіночу естафету Швеція, другою стала Норвегія, а замкнула топ-3 Німеччина.
Кубок світу з біатлону: результати жіночої естафети в Гогфільцені
1. Швеція (0+7) 1:06:52.4
2. Норвегія (0+9) +40.3
3. Німеччина (0+8) +51.3
4. Фінляндія (0+8) +1:01.8
5. Словаччина (0+8) +1:18.4
6. Франція (1+10) +1:31.7
...
10. Україна (0+12) +3:44.2
Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону
На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися у прямому ефірі на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.
Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.