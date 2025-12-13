Біатлон: результати жіночої естафети на етапі Кубка світу в Гогфільцені

Христина Дмитренко / © biathlon.com.ua

У суботу, 13 грудня, в межах другого етапу Кубка світу з біатлону-2025/26 в австрійському Гогфільцені відбулася жіноча естафета.

За збірну України бігли Олександра Меркушина, Христина Дмитренко, Дарина Чалик та Анастасія Меркушина. "Синьо-жовті" посіли в гонці десяте місце.

Виграла жіночу естафету Швеція, другою стала Норвегія, а замкнула топ-3 Німеччина.

Кубок світу з біатлону: результати жіночої естафети в Гогфільцені

1. Швеція (0+7) 1:06:52.4

2. Норвегія (0+9) +40.3

3. Німеччина (0+8) +51.3

4. Фінляндія (0+8) +1:01.8

5. Словаччина (0+8) +1:18.4

6. Франція (1+10) +1:31.7

...

10. Україна (0+12) +3:44.2

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися у прямому ефірі на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.