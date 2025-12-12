Біатлон: результати жіночого спринту на етапі Кубка світу в Гогфільцені

Христина Дмитренко / © biathlon.com.ua

У п'ятницю, 12 грудня, на другому етапі Кубка світу з біатлону-2025/26 в австрійському Гогфільцені відбулася жіноча спринтерська гонка.

Україну в ній представляли п'ять біатлоністок – Христина Дмитренко, Анастасія Меркушина, Олександра Меркушина, Дарина Чалик та Лілія Стеблина.

Найкращий результат серед українок показала Дмитренко (36-те місце), яка фінішувала у заліковій зоні та відібралася до гонки переслідування, на відміну від своїх співвітчизниць.

Перемогу здобула француженка Лу Жанмонно. Друге місце посіла норвежка Марен Кіркейде, а замкнула призову трійку шведка Анна Магнуссон.

Кубок світу з біатлону: результати жіночого спринту в Гогфільцені

1. Лу Жанмонно (Франція, 0+0) 19:59.4

2. Марен Кіркейде (Норвегія, 0+1) +15.3

3. Анна Магнуссон (Швеція, 0+0) +16.1

4. Доротея Вірер (Італія, 0+0) +27.9

5. Емі Базерга (Швейцарія, 0+0) +32.3

6. Каміль Бене (Франція, 0+0) +32.7

...

36. Христина Дмитренко (Україна, 0+1) +1:34.1

69. Олександра Меркушина (Україна, 1+1) +2:34.9

71. Анастасія Меркушина (Україна, 2+0) +2:37.3

94. Дарина Чалик (Україна, 2+3) +3:47.0

97. Лілія Стеблина (Україна, 3+1) +3:56.4

Зазначимо, що сьогодні етап у Гогфільцені стартував чоловічою спринтерською гонкою, де найкращий результат серед українців показав Віталій Мандзин, який посів 30-те місце.

Змагальна програма етапу в Гогфільцені продовжиться у суботу, 13 грудня, чоловічою гонкою переслідування та жіночою естафетою.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися у прямому ефірі на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.