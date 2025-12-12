ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
64
Час на прочитання
2 хв

Біатлон: результати жіночого спринту на етапі Кубка світу в Гогфільцені

Найкращий результат серед українок показала Христина Дмитренко.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Христина Дмитренко

Христина Дмитренко / © biathlon.com.ua

У п'ятницю, 12 грудня, на другому етапі Кубка світу з біатлону-2025/26 в австрійському Гогфільцені відбулася жіноча спринтерська гонка.

Україну в ній представляли п'ять біатлоністок – Христина Дмитренко, Анастасія Меркушина, Олександра Меркушина, Дарина Чалик та Лілія Стеблина.

Найкращий результат серед українок показала Дмитренко (36-те місце), яка фінішувала у заліковій зоні та відібралася до гонки переслідування, на відміну від своїх співвітчизниць.

Перемогу здобула француженка Лу Жанмонно. Друге місце посіла норвежка Марен Кіркейде, а замкнула призову трійку шведка Анна Магнуссон.

Кубок світу з біатлону: результати жіночого спринту в Гогфільцені

1. Лу Жанмонно (Франція, 0+0) 19:59.4

2. Марен Кіркейде (Норвегія, 0+1) +15.3

3. Анна Магнуссон (Швеція, 0+0) +16.1

4. Доротея Вірер (Італія, 0+0) +27.9

5. Емі Базерга (Швейцарія, 0+0) +32.3

6. Каміль Бене (Франція, 0+0) +32.7

...

36. Христина Дмитренко (Україна, 0+1) +1:34.1

69. Олександра Меркушина (Україна, 1+1) +2:34.9

71. Анастасія Меркушина (Україна, 2+0) +2:37.3

94. Дарина Чалик (Україна, 2+3) +3:47.0

97. Лілія Стеблина (Україна, 3+1) +3:56.4

Зазначимо, що сьогодні етап у Гогфільцені стартував чоловічою спринтерською гонкою, де найкращий результат серед українців показав Віталій Мандзин, який посів 30-те місце.

Змагальна програма етапу в Гогфільцені продовжиться у суботу, 13 грудня, чоловічою гонкою переслідування та жіночою естафетою.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися у прямому ефірі на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Дата публікації
Кількість переглядів
64
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie