ТЦК мобілізував гравців українського клубу – їм дозволили провести один матч

Футзальний клуб "Любарт" / facebook.com/fclubart

Футзальний клуб "Любарт" повідомив, що ТЦК мобілізував двох гравців команди Дмитра Романюка та Назара Сеника.

Про це клуб Екстраліги (елітного дивізіону чемпіонату України з футзалу – прим.) сповістив у офіційному Telegram-каналі.

"Друзі, ймовірно, значна частина з вас вже знає про мобілізацію наших гравців Дмитра Романюка та Назара Сеника. Хлопці готуються до БЗВП та подальшої служби у лавах Національної гвардії України.

Розповімо трішки детальніше. Після прибуття до Одеси потягом (5 грудня), наша команда перемістилася в бус для трансферу до місця проведення матчу, щоб провести там тренування. Дорогою до спортивного комплексу, автомобіль зупинили на мобільному блокпості. У всіх пасажирів перевірили документи і за підсумком перевірки виявили, що Романюк та Сеник підлягають мобілізації за віком і не мають відстрочки чи бронювання.

Гравців забрали до ТЦК, але наступного дня дозволили взяти участь у матчі проти "Tyre Expert". Після гри вони попрощалися з одноклубниками та повернулися до частини. Попереду на хлопців очікує базова загальновійськова підготовка та служба у визначеному підрозділі НГУ.

Дмитре та Назаре, ви залишаєтеся частиною великої "князівської" родини. Наш клуб підтримуватиме вас та чекатиме моменту, коли ви знову зможете повернутися на паркет у футболках "Любарта". Цінуємо вас та чекаємо вдома. У нас ще багато спільних незавершених справ!", – йдеться у повідомленні клубу.

Цього сезону Сеник провів 7 матчів в Екстралізі. Романюк провів 11 матчів, забив один гол – якраз у матчі проти "Tyre Expert".

