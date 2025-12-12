ТСН у соціальних мережах

Гол Судакова визнали найкращим у чемпіонаті Португалії за підсумками листопада

Українець відзначився красивим ударом злету.

Максим Приходько
Георгій Судаков

Георгій Судаков / facebook.com/SLBenfica

Гол українського півзахисника "Бенфіки" Георгія Судакова у ворота "Каса Пії" визнали найкращим у чемпіонаті Португалії за підсумками листопада.

Про це повідомляє офіційний сайт португальської ліги.

Поєдинок відбувся 9 листопада в межах 11-го туру чемпіонату Португалії на полі "орлів" і завершився внічию 2:2, а українець відкрив рахунок на 17-й хвилині.

Після навісу до штрафного майданчика та скиданням головою від Вангеліса Павлідіса українець чудовим ударом злету відправив м'яч під дальню стійку.

Цього сезону Судаков провів за лісабонський клуб 18 матчів у всіх турнірах, відзначившись чотирма голами та двома результативними передачами.

Наразі "Бенфіка" (29 очок) посідає третє місце у чемпіонаті Португалії. Підопічні Жозе Моурінью на три бали відстають від "Спортинга" і на 8 пунктів від лідера чемпіонату "Порту".

У наступному турі чемпіонату Португалії команда Судакова та українського воротаря Анатолія Трубіна 14 грудня зіграє в гостях проти "Морейренсе".

Раніше повідомлялося, що "Бенфіка" з Трубіним і Судаковим виграла другий матч поспіль у Лізі чемпіонів.

