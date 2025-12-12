Ротань отримав дискваліфікацію та рекордний штраф в УПЛ: за що покарали тренера "Полісся"

Руслан Ротань / © ФК Полісся

Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ покарав головного тренера житомирського "Полісся" Руслана Ротаня за неспортивну поведінку під час матчу 15-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) з "Рухом".

УАФ дискваліфікувала тренера на п'ять матчів, з яких два умовно з випробувальним терміном на один рік.

Крім того, Ротаня зобов'язали сплатити штраф у розмірі 200 тисяч гривень. Це рекордний фінансовий штраф для тренера в історії УПЛ.

У матчі з "Рухом", який відбувся 7 грудня, Ротань бурхливо відреагував на вилучення півзахисника своєї команди Олександра Андрієвського вже на 11-й хвилині зустрічі, дозволивши собі непристойні, образливі слова на адресу арбітра. За це керманич житомирського клубу також отримав червону картку.

Самого ж Андрієвського відсторонили на два матчі (за серйозне ігрове порушення), з яких на один поєдинок умовно з випробувальним терміном на один рік.

Матч "Рух" – "Полісся" завершився перемогою львівського клубу з рахунком 1:0.

За підсумками першого кола "Полісся" (27 очок) посідає третє місце в УПЛ і на 5 балів відстає від лідерів чемпіонату – ЛНЗ і "Шахтаря".

В останньому матчі 2025 року підопічні Ротаня у суботу, 13 грудня, приймуть "Карпати" у межах 16-го туру УПЛ.

