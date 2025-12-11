ТСН у соціальних мережах

"Динамо" забило супергол, але програло "Фіорентині" у Лізі конференцій

"Біло-сині" зазнали четвертої поразки в основній стадії єврокубка.

Максим Приходько
Микола Михайленко

Микола Михайленко / © ФК Динамо Київ

Київське "Динамо" програло італійській "Фіорентині" в матчі п'ятого туру основного раунду Ліги конференцій сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Артеміо Франкі" у Флоренції завершився з рахунком 2:1.

У першому таймі "фіалки" відкрили рахунок на 18-й хвилині – Мойзе Кін головою замкнув подачу з правого флангу, яку виконав колишній захисник донецького "Шахтаря" Додо.

У другому таймі підопічні Ігоря Костюка, для якого це був перший єврокубковий матч на чолі "Динамо", зуміли відігратися – на 55-й хвилині Микола Михайленко після скидання від Олександра Піхальонка потужним ударом з-за меж штрафного майданчика відправив м'яч у ближню "дев'ятку".

Однак на 74-й хвилині італійський клуб знову вийшов вперед у рахунку – Альберт Гудмундссон добив м'яч у ворота після того, як Руслан Нещерет ногою парирував удар Кіна головою на дальній стійці.

Огляд матчу "Фіорентина" – "Динамо"

У попередніх матчах третього за престижністю єврокубка "біло-сині" програли англійському "Крістал Пелас" (0:2), розгромно поступилися турецькому "Самсунспору" (0:3), знищили боснійський "Зріньські" (6:0) та програли кіпрській "Омонії" (0:2).

Після цієї поразки "Динамо" (3 очки) опустилося на 28-ме місце у загальній турнірній таблиці основного етапу Ліги конференцій. "Фіорентина" (9 балів) піднялася на сьому позицію.

Попереду на киян чекає заключний поєдинок основного етапу Ліги конференцій – 18 грудня "біло-сині" проведуть номінально домашній матч з вірменським клубом "Ноа". Того ж дня "Фіорентина" на виїзді позмагається зі швейцарською "Лозанною".

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги конференцій напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

