Весілля

У Китаї жінка вийшла заміж за свого рятівника — чоловіка, який витягнув її з-під завалів після землетрусу, коли їй було 11 років. Через багато років вони випадково зустрілися в ресторані, і ця зустріч стала початком їхньої історії кохання.

Про це стало відомо під час колективної весільної церемонії у стилі хань у Чанші, де одружилися 37 пар. Серед них — 34-річний Лян Чжибін та 22-річна Лю Сімей, між якими 12 років різниці, пише SCMP.

Їхня перша зустріч сталася 2008 року під час землетрусу у Венчуані. Тоді 22-річний солдат Лян брав участь у рятувальних роботах. Він разом із командою близько чотирьох годин розбирав завали, щоб дістатися до 10-річної Лю, яку затисло металевими прутами та уламками будівлі.

Після одужання сім’я дівчинки переїхала до Чжучжоу, і зв’язок між ними перервався. Лю зізналася, що з роками майже не пам’ятала обличчя свого рятівника — лише силует.

Усе змінилося 2020 року, коли 22-річна Лю вечеряла з родиною у ресторані в Чанші. Її мама впізнала чоловіка за сусіднім столом і припустила, що це той самий солдат. Дівчина підійшла привітатися — і таким чином вони зустрілися вдруге.

Новоспечене подружжя / Фото: icswb.com

Після цього вони почали спілкуватися. Лю першою проявила ініціативу, підтримуючи контакт і поступово усвідомлюючи, що закохується. Вона зізналася, що її почуття — не вдячність, а впевненість, що може довірити Ляну своє життя.

Лян відповів взаємністю: за його словами, її щирість і життєрадісність стали «променем світла» у складні періоди. «Тоді я просто виконував свій обов’язок. А тепер я кохаю її — і це зовсім інше», — сказав він.

На весільній церемонії пара зазначила, що доля привела їх одне до одного вдруге, але цього разу назавжди.

