Оксана Білозір уперше розкрила причину розлучення після 33 років шлюбу: "Це була одна секунда"

Оксана Білозір та Роман Недзельський / © facebook.com/oksana.bilozir

Народна артистка України Оксана Білозір після тривалого мовчання чесно назвала причину розлучення з чоловіком-музикантом, а від початку війни і бійцем ЗСУ, Романом Недзельським.

Виконавиця пригадала непростий період подружнього життя, коли протягом багатьох років кохання почало згасати. Зокрема, пара роз’їхалася по різним домівкам і вважала одне одного радше друзями, ніж коханими. З часом напруга зростала, а відстань давалася взнаки.

«Він був проти розлучення. Роман прекрасна людина й чоловік. Я йому вдячна за кожний прожитий рік. Він і на початку дуже допомагав і підтримував. Але склалося так, що ми тривалий період жили окремо й розірвали ці нитки. Я була прив’язана, відчувала обов’язок, спільно працювала на нашу сім’ю. А він жив окремо. У нього були можливості інакше дивитися на життя. Я захищала тил, вся сім’я була зі мною — його мама й наш спільний син. Він жив окремо і віддалявся», — поділилася Оксана в інтерв’ю Дмитру Гордону.

Водночас співачка говорить, що приводом для рішення розлучитися стала неприємна для неї ситуація. У конкретику Білозір вдаватися не стала, але зазначила, що свого часу потребувала чоловічої допомоги, а Роман відмовив їй у цьому. Артистка зізнається, що в той момент твердо зрозуміла, що їхні шляхи точно розійшлися.

«Мені було важко й я до нього звернулася за допомогою в одному з питань. А він сказав, що не може мені допомогти. Це було дуже банальне й просте… Це були його обов’язки як мого чоловіка й глави сім’ї. Він проявився дуже холодно. В ту хвилину я зрозуміла, що він не любить мене та я не могла на нього розраховувати. Я зрозуміла, що далі мушу йти сама й повинна подумати про спільного сина, в якого є певні проблеми. Це була одна секунда, коли я йому сказала „це все“. Досі боляче. Він добрий, має гострий розум, але по відношенню до мене він вже не був тією людиною, яка могла піклуватися про мене», — додала зірка.

