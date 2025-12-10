ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
370
Час на прочитання
2 хв

Сенатор звинуватив посланців Трампа у грі на боці Кремля і вимагає негайно їх замінити

Американський сенатор вимагає призначення нових людей для просування мирного плану щодо України.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Джаред Кушнер в Стів Віткофф.

Джаред Кушнер в Стів Віткофф. / © Associated Press

Сенатор-демократ Річард Блюменталь вважає, що представників США Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера потрібно замінити, бо «вони, здається, упереджені щодо України».

Про це він сказав у коментарі «Суспільному».

Сенатор стурбований тим, що президент США Дональд Трамп підштовхує Україну до швидкого підписання мирної угоди без гарантій безпеки.

«Я глибоко стурбований тим, що він (Трамп — Ред.), здається, полишає Україну напризволяще. Змушує її йти на територіальні поступки, які є несправедливими та нерозумними, і позбавляє її військової допомоги, необхідної для захисту від путінської різанини», — наголосив Блюменталь.

За його словами, мирні переговори мають вигляд «повністю односторонніх у спосіб, яким їх вели посланці Трампа», зокрема, щодо висунення вимог до України без будь-яких реальних поступок з боку Росії.

«Вони, здається, упереджені щодо України. Я думаю, що Трампу потрібні нові посланці — Віткофф та Кушнер, здається, на боці Росії замість того, аби бути неупередженими чи об’єктивними перемовниками. І весь «мирний план» потрібно викинути. Їм потрібно повернутися до початкового етапу», — сказав він.

Коментуючи заяву Трампа щодо необхідності проведення виборів президента в Україні, він наголосив, що «здається, Трамп заспокоює Путіна».

«Вибори — це просто ще один крок до того, що він намагається зробити Путіну. Путін не проводить виборів. Зеленському немає потреби теж», — сказав Блюменталь.

Нагадаємо, Axios пише про те, що США посилюють тиск на президента Володимира Зеленського щодо «мирного» плану. Штати очікують, що Київ погодиться на територіальні втрати та інші поступки в межах цього документу.

Дата публікації
Кількість переглядів
370
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie