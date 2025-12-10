Сенатор звинуватив посланців Трампа у грі на боці Кремля і вимагає негайно їх замінити

Джаред Кушнер в Стів Віткофф. / © Associated Press

Сенатор-демократ Річард Блюменталь вважає, що представників США Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера потрібно замінити, бо «вони, здається, упереджені щодо України».

Про це він сказав у коментарі «Суспільному».

Сенатор стурбований тим, що президент США Дональд Трамп підштовхує Україну до швидкого підписання мирної угоди без гарантій безпеки.

«Я глибоко стурбований тим, що він (Трамп — Ред.), здається, полишає Україну напризволяще. Змушує її йти на територіальні поступки, які є несправедливими та нерозумними, і позбавляє її військової допомоги, необхідної для захисту від путінської різанини», — наголосив Блюменталь.

За його словами, мирні переговори мають вигляд «повністю односторонніх у спосіб, яким їх вели посланці Трампа», зокрема, щодо висунення вимог до України без будь-яких реальних поступок з боку Росії.

«Вони, здається, упереджені щодо України. Я думаю, що Трампу потрібні нові посланці — Віткофф та Кушнер, здається, на боці Росії замість того, аби бути неупередженими чи об’єктивними перемовниками. І весь «мирний план» потрібно викинути. Їм потрібно повернутися до початкового етапу», — сказав він.

Коментуючи заяву Трампа щодо необхідності проведення виборів президента в Україні, він наголосив, що «здається, Трамп заспокоює Путіна».

«Вибори — це просто ще один крок до того, що він намагається зробити Путіну. Путін не проводить виборів. Зеленському немає потреби теж», — сказав Блюменталь.

Нагадаємо, Axios пише про те, що США посилюють тиск на президента Володимира Зеленського щодо «мирного» плану. Штати очікують, що Київ погодиться на територіальні втрати та інші поступки в межах цього документу.