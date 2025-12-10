До України іде похолодання: синоптикиня розповіла, якою буде погода цього тижня

Погода в Україні / © ТСН

Окрім невеликого похолодання, логічного для зими, поки що за попередніми прогнозами, сильних морозів в Україні не видно.

Про це розповіла синоптикиня Наталка Діденко.

З 13 грудня українців чекає легке похолодання та зниження температури вдень до +3…-2 градусів. На сході можливі нічні морози до -7. Дощі та поривчастий вітер супроводжуватимуть погоду по всій країні.

11 грудня в Україні переважатиме порівняно тепла погода: вдень +3…+8 градусів, на заході — до +11.

На сході та північному сході очікується лише +1…+3 градуси. Уночі стовпчики термометрів опустяться до -1…-5 градусів, на сході — до -7.

Майже по всій території України синоптикиня прогнозує вологу погоду з невеликим дощем.

У Києві в четвер місцями очікується дощ, а вітер південно-західного напрямку може бути рвучким. Температура вдень прогріється до +8 градусів.

З середини тижня прийде більш відчутне похолодання, проте без надмірних морозів.

Температура вдень знизиться до +3…-2 градусів, уночі до -1…-5, на сході місцями до -7. Західні області залишаться найтеплішими з температурою вище нуля.

Невелике похолодання є типовим для зимового періоду, і надзвичайних погодних явищ не прогнозують. Проте радять українцям бути готовими до вологого та прохолодного дня, особливо на сході країни.

Нагадаємо, уранці 10 грудня низка українських міст зустріла перший сніг цього сезону. Засніжені вулиці та дороги зафіксували мешканці Запоріжжя, Полтави, Харкова, Дніпра та Конотопа на Сумщині, публікуючи відео та фото в соцмережах. Мокрий сніг почав падати ще ввечері 9 грудня.