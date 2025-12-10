РФ знову вдарила по енергетиці України: у яких регіонах найскладніша ситуація

Світло / © pixabay.com

В Україні зростає споживання електроенергії, тому зберігається потреба в ощадному використанні ресурсів. На тлі нових атак Росії на енергетичну інфраструктуру діють графіки обмеження для бізнесу та погодинні відключення.

Про ситуацію в енергосистемі повідомили в Укренерго у Telegram.

Зазначається, що в Україні фіксують зростання споживання електроенергії, тому громадян закликають максимально обмежити використання потужних електроприладів та перенести енергоємні процеси на нічні години — після 23:00. Необхідність в ощадному енергоспоживанні залишається актуальною, наголосили в енергосистемі.

В Укренерго повідомили, що вночі Росія завдала чергових ударів по енергетичній інфраструктурі в кількох регіонах. У результаті частина споживачів у Миколаївській та Харківській областях залишилася без світла. Наразі на місцях вже тривають аварійно-відновлювальні роботи, енергетики працюють над якнайшвидшим відновленням електропостачання.

Окрім того, через вісім масованих ракетно-дронових атак з початку року в усіх регіонах України нині застосовують заходи обмеження споживання: промисловість і бізнес працюють за графіками обмеження потужності, для населення діють погодинні відключення. Час відключень можна перевірити на офіційних сторінках оператора системи розподілу у своєму регіоні.

Станом на 10 грудня, споживання електроенергії було на 1,1% вищим, ніж попереднього дня. Це пов’язано зі зменшенням обсягів примусових обмежень у деяких областях. Вчора вдень зафіксували добовий максимум споживання — він був на 2,8% більшим, ніж днем раніше.

Фахівці попереджають, що ситуація в енергосистемі може змінюватися. Українцям рекомендують стежити за повідомленнями на сайтах та соцмережах свого оператора системи розподілу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що, компанія ДТЕК повідомила про скасування екстрених відключень електроенергії в низці регіонів.