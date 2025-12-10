Костянтин Грубич показав раніше небачене фото зі свого весілля 31-річної давнини

Костянтин Грубич / © instagram.com/kostya_hrubych

Український журналіст і телеведучий Костянтин Грубич показав раніше небачене фото зі свого весілля.

Архівним кадром знаменитість поділився не просто так. Річ у тім, що 10 грудня журналіст та його дружина Світлана святкують річницю шлюбу. Закохані вже 31 рік перебувають у статусі подружжя. Костянтин Грубич пригадав, як вони з коханою укладали шлюб. Парі тоді довелося скасувати весілля. Проте шлюб у РАЦСі вони уклали. Журналіст показав архівні фото з того особливого дня.

"Нам з тобою точно не нудно вже 31 рік. 10 грудня 1994-го у Дніпровському РАЦСі ми розписалися у журналі реєстрації шлюбу. У нас тоді відмінилося весілля через трагедію з друзями, але розпис ми не скасували. Свідків прийшло обмаль. Але головні були на місці", - пригадує ведучий.

Костянтин Грубич із дружиною у РАЦСі / © instagram.com/kostya_hrubych

І от, подружжя вже 31 рік перебуває в шлюбі. З нагоди особливої дати Костянтин Грубич звернувся до дружини. До слова, 31 рік шлюбу – це Сонячне весілля. Журналіст говорить, що в цьому є свій символізм. Ведучий зізнається, що дружина є його сонячним промінням, яке завжди тішить, а особливо в такі похмурі часи.

"Світланко, пам'ятаю тебе у дивовижно гарній блакитній блузі, а себе у класичному костюмі з краваткою. Автографи на документах ми поставили, обручками обмінялися, і наше родинне життя стартувало. Сьогодні (10 грудня – прим. ред.) "сонячна" річниця. Справедливо, бо ти, Світланко, завжди моє сонце. Особливо в теперішні похмурі часи…", - говорить журналіст.

Костянтин Грубич із дружиною / © instagram.com/kostya_hrubych

