Ексбалерина стала наймолодшою self-made мільярдеркою у світі: хто вона (фото)

Луана Лопес Лара з Бразилії володіє 12% компанії, оціненої у 11 мільярдів доларів.

Юлія Шолудько

29-річна Луана Лопес Лара з Бразилії стала наймолодшою у світі self-made мільярдеркою, офіційно очоливши рейтинг Forbes.

Про це йдеться на офіційному сайті.

Колишня балерина зробила разючий кар’єрний розворот і сьогодні є співзасновницею та однією з керівників фінансової компанії Kalshi, яка оцінюється у 11 мільярдів доларів.

Володарками цього титулу раніше були Кайлі Дженнер і Тейлор Свіфт, однак саме Лара стала новою найуспішнішою жінкою-бізнесвумен, яка самостійно заробила свої статки.

Луана і її близький друг Тарек Мансур, якому також 29 років, познайомилися в Массачусетському технологічному інституті та 2018 року заснували Kalshi — платформу прогнозування ринку. За інформацією Forbes, Лара володіє 12% компанії, що дорівнює приблизно 1,3 млрд доларів. Мансур, за даними ЗМІ, має таку ж частку.

Kalshi дозволяє користувачам робити ставки на результати різноманітних подій — від спортивних матчів і виборів до тенденцій у попкультурі.

«Ми бачили, що торги виникають тоді, коли люди мають своє бачення майбутнього і шукають спосіб реалізувати його на ринку», — пояснила Лара.

Вона додала, що прагнула створити найбільшу фінансову біржу у світі.

Після закінчення інституту засновники ризикнули всім: протягом двох років у них не було жодного продукту, і компанія могла не вижити, якби не отримала дозвіл від Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами США (CFTC). Лише у листопаді 2020 року Kalshi офіційно стартувала як призначений контрактний ринок.

Попри конфлікти з американськими регуляторами, платформа невпинно зростала. У червні 2024 року її оцінювали у 2 млрд доларів, у жовтні — у 5 млрд, а нині — вже у 11 млрд.

Біографія Лари не менш приголомшує: до світу фінансів вона десять років займалася балетом у престижній школі в Жойнвілі, щодня тренуючись по 10 годин. Попри сувору дисципліну, вона мріяла про академічну кар’єру, що врешті привело її до навчання і бізнесу.

Ставши мільярдеркою, Луана посунула у рейтингу Люсі Гуо — співзасновницю Scale AI, яка утримувала титул від квітня. Сьогодні Гуо має близько 1,3 млрд доларів, але Лара стала молодшою володаркою цього звання.

