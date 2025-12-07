Науковці здивували відкриттям про одяг, який носили неандертальці

Неандертальці / © Associated Press

Неандертальці, яких вважають прадавніми родичами сучасної людини, були не тільки добрими мисливцями, а й вправними майстрами. Зокрема, вони ще понад 100 000 років тому уміли виготовляти шкіряний одяг та сумки за допомогою спеціальних інструментів.

Про це свідчить нове відкриття науковців, результати якого опубліковані в журналі Scientific Reports.

На стоянці Абрі-дю-Марас у Франції, яка служила неандертальцями літнім мисливським табором приблизно 105 000-132 000 років тому, були виявлені особливі кістяні знаряддя для зняття шкур із убитих тварин.

Щоліта неандертальці поверталися на це місце і полювали на оленів та диких коней. Ймовірно, при розломі стегнової кістки оленя для доступу до кісткового мозку стародавні мисливці отримали цей важливий інструмент.

Аналіз слідів зношування, виявлених на фрагменті кістки оленя, дозволив вченим зробити припущення, що ці сліди були утворені через багаторазовий контакт з м’якими тканинами.

Експериментальна реконструкція показала, що характер зношування кістки, швидше за все, був обумовлений зняттям шкіри, що підтверджується сучасними етнографічними даними. При цьому ці кістки можна легко вставити між шкірою та м’ясом, не проколюючи і не пошкоджуючи шкіру.

Вчені дійшли висновку, що неандертальці використали цей фрагмент кістки оленя для зняття шкур із інших тварин у такий спосіб, щоб не пошкодити їх. Це означає, що вони, ймовірно, використовували ці шкіри для виготовлення водонепроникного шкіряного одягу та сумок.

Вчені виявили на місці стародавньої стоянки також нитки, виготовлені пізнішими неандертальцями. Це підтверджує ідею про те, що вони не тільки дбайливо обробляли шкури, але й мали можливості для виготовлення міцних та функціональних шкіряних виробів.

Нагадаємо, раніше науковці Оксфордського університету зʼясували, що звичка цілуватися виникла задовго до появи сучасної людини. У доісторичні часи поцілунки були властиві, зокрема, неандертальцям.