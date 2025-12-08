Чому автомобільний акумулятор постійно сідає - відповідь здивує

Автомобиль / © Pixabay

Реклама

Автомобільний акумулятор може заряджатися неефективно під час їзди на малих обертах двигуна — особливо в міському циклі, де двигун часто працює на холостому ходу.

Про це повідомляє видання UaMotors.

Ефективність зарядки безпосередньо залежить від роботи генератора, який перетворює механічну енергію двигуна на електричний струм. Генератор починає подавати струм на батарею, коли оберти колінчастого вала досягають 1000–1200 об/хв. Цей рівень трохи перевищує холостий хід, тому заряд акумулятора стартує, але не завжди повністю відновлює його ємність.

Реклама

Для повного поповнення заряду, особливо після енергоємного запуску двигуна, потрібні вищі оберти — близько 2000–2500 об/хв. На цьому рівні генератор працює максимально продуктивно, забезпечуючи достатній струм для швидкого заповнення витраченої енергії.

Короткі поїздки містом не дають можливості повністю відновити заряд акумулятора. На малих обертах генератор не встигає компенсувати енергію, витрачену на:

запуск двигуна;

живлення бортових електричних систем і обладнання автомобіля.

У конструкції автомобіля обов’язково присутнє реле-регулятор, яке контролює силу зарядного струму залежно від обертів двигуна та навантаження на електричну мережу. Це захищає акумулятор від перезарядження на високих швидкостях.

Для підтримки акумулятора у належному стані експерти радять періодично виїжджати на трасу або забезпечувати роботу двигуна на вищих обертах. Це допоможе уникнути постійної експлуатації на низьких обертах у міських умовах, що може призводити до недостатнього заряду батареї.

Реклама

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що новий акумулятор може сісти за два дні через струми витоку, неправильне підключення електроніки або хронічний недозаряд у міському трафіку.