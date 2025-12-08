Вперше за сім років: Меган Маркл зв’язалася з батьком, але інсайдери стверджують, що вона бреше

Меган Маркл / © Associated Press

Стало відомо, що невдовзі після цього Меган Маркл зв’язалася зі своїм батьком Томасом Марклом. Дочка надіслала своєму 81-річному батькові електронного листа.

Представник Меган повідомив, що вона «звернулася» того ж дня, коли дізналася про проблеми зі здоров’ям її батька, з яким вона не спілкується від 2018 року після того, як він брав участь у зніманнях постановчих фотографій папараці перед її весіллям із принцом Гаррі.

Весілля принца Гаррі та Меган Маркл / © Associated Press

Однак у суботу, 6 грудня, видання The Mail on Sunday повідомило, що Томас був «збитий з пантелику» цією заявою і повідомив, що не отримував жодних звісток від Меган.

Як пише журнал People, спроби Меган зв’язатися з батьком ускладнюються тим фактом, що він зараз не має телефону, а герцогиня Сассекська не має його робочого номера телефону.

Також відомо, що Меган особисто зателефонувала до кількох лікарень, намагаючись знайти батька, але не змогла знайти, де він проходить лікування. Аби було відомо, що це за лікарна це б дозволило надіслати записку особисто, враховуючи, що не має доступу до телефону.

Меган Маркл / © Associated Press

Команда Меган Маркл звернулася за роз’ясненнями до близьких Томаса щодо найкращого способу зв’язку з ним, доки він відновлюється у відділенні інтенсивної терапії на Філіппінах.

У той же час якесь обізнане джерело в лікарні, де перебуває Маркл, розповіло The Mail on Sunday, що повідомлень від Меган не надходило.

«Якби Меган чи хтось із її знайомих зателефонували сюди, ми знали б… Наскільки нам відомо, цього не сталося», — йдеться в повідомленні.

Батько Меган Маркл показав архівне фото з дочкою в інтерв’ю виданню The Sun / фото: скрішот із відео

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Томасу Марклу ампутували ногу після утворення тромбу. Операцію провели після того, як тромб перервав кровообіг у лівій нозі, і вона почорніла.