- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 300
- Час на прочитання
- 1 хв
Принц Гаррі та Меган Маркл з’явилися на благодійному заході з дітьми — Арчі і Лілі
Меган Маркл і принц Гаррі взяли із собою своїх дітей — Арчі та Лілі на благодійний захід напередодні Дня подяки.
Герцог і герцогиня Сассекські вчать своїх двох дітей робити добро. Принц Арчі та принцеса Лілібет приєдналися до своїх батьків та їхнього фонду Archewell Foundation, який об’єднався з Our Big Kitchen Los Angeles (OBKLA) для приготування їжі для місцевої спільноти.
OBKLA — це громадська некомерційна кухня, яка щорічно надає більше 70 000 ситних обідів жителям Лос-Анджелеса, які мають нестачу продовольства.
На фотографіях, якими у Instagram поділилася Меган, Арчі та Лілі разом із батьками катають кульки з тіста на пакувальній лінії.
«Приходьте, робіть добро», — написала в сторіз герцогиня Сассекська.
Раніше цього року Меган розповідала про те, як вони з Гаррі виховують Арчі та Лілі в атмосфері спільності та розуміння цінності їжі, використовуючи як навчальний посібник свій город та невеликий фермерський кіоск у їхньому будинку в Монтесіто, Каліфорнія.
«Ми вирощуємо багато овочів, і я хочу щоб вони навчилися саме цьому. Садівництво справді дуже корисне для дітей, бо воно вчить їхньому терпінню, вчить цінувати та поважати свою їжу», — сказала у випуску подкасту Aspire with Emma Grede.
Нагадаємо, ми писали, що Меган виявилася замішала у новому скандалі із сукнею, яку нібито забрала без дозволу після знімання фотосесії.