Гаррі та Меган / © Instagram Меган Маркл

Герцог і герцогиня Сассекські вчать своїх двох дітей робити добро. Принц Арчі та принцеса Лілібет приєдналися до своїх батьків та їхнього фонду Archewell Foundation, який об’єднався з Our Big Kitchen Los Angeles (OBKLA) для приготування їжі для місцевої спільноти.

OBKLA — це громадська некомерційна кухня, яка щорічно надає більше 70 000 ситних обідів жителям Лос-Анджелеса, які мають нестачу продовольства.

Гаррі та Меган / © Instagram Меган Маркл

На фотографіях, якими у Instagram поділилася Меган, Арчі та Лілі разом із батьками катають кульки з тіста на пакувальній лінії.

«Приходьте, робіть добро», — написала в сторіз герцогиня Сассекська.

Раніше цього року Меган розповідала про те, як вони з Гаррі виховують Арчі та Лілі в атмосфері спільності та розуміння цінності їжі, використовуючи як навчальний посібник свій город та невеликий фермерський кіоск у їхньому будинку в Монтесіто, Каліфорнія.

Меган із дочкою Лілі / © Instagram Меган Маркл

«Ми вирощуємо багато овочів, і я хочу щоб вони навчилися саме цьому. Садівництво справді дуже корисне для дітей, бо воно вчить їхньому терпінню, вчить цінувати та поважати свою їжу», — сказала у випуску подкасту Aspire with Emma Grede.

Гаррі і Меган з дітьми / © Instagram Меган Маркл

