ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
194
Час на прочитання
1 хв

Не підтримав онука: що принц Філіп сказав принцу Гаррі, коли той оголосив про бажання одружитися з Меган Маркл

Коли принц Гаррі оголосив про свої заручини з Меган Маркл, його дід, покійний принц Філіп, виступив із різким попередженням.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принц Філіп, Меган Маркл та принц Гаррі

Принц Філіп, Меган Маркл та принц Гаррі / © Getty Images

Герцог та герцогиня Сассекські оголосили про свої заручини у листопаді 2017 року, трохи більше ніж через рік після того, як вперше з’явилися новини про їхній роман.

Як повідомляє Daily Mail, принц Філіп неохоче відреагував на новину про вступ Меган до королівської родини, про що розповідає у своїй книжці «Зліт і падіння будинку Йорків» автор Ендрю Лоуні. Автор пише, що, дізнавшись про плани Гаррі та Меган одружитися, принц Філіп попередив онука: «З акторками гуляють, з ними не одружуються».

Перше Різдво Меган Маркл з королівською родиною 2017 року невдовзі після оголошення про заручини / © Associated Press

Перше Різдво Меган Маркл з королівською родиною 2017 року невдовзі після оголошення про заручини / © Associated Press

Дотепність та діловий гумор Філіпа були легендарними як у палаці, так і за його межами. Можливо, чоловік королеви Єлизавети II таким чином пожартував.

Нагадаємо, герцог Единбурзький помер 2021 року у віці 99 років, практично одразу після того, як вийшло скандальне інтерв’ю його онука Гаррі та невістки Меган у Опри Вінфрі. Говорили, що це інтерв’ю дуже засмутило Філіпа.

Королева Єлизавета II і принц Філіп на весіллі Меган і Гаррі 2018 року / © Associated Press

Королева Єлизавета II і принц Філіп на весіллі Меган і Гаррі 2018 року / © Associated Press

Дата публікації
Кількість переглядів
194
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie