Не підтримав онука: що принц Філіп сказав принцу Гаррі, коли той оголосив про бажання одружитися з Меган Маркл

Принц Філіп, Меган Маркл та принц Гаррі

Герцог та герцогиня Сассекські оголосили про свої заручини у листопаді 2017 року, трохи більше ніж через рік після того, як вперше з’явилися новини про їхній роман.

Як повідомляє Daily Mail, принц Філіп неохоче відреагував на новину про вступ Меган до королівської родини, про що розповідає у своїй книжці «Зліт і падіння будинку Йорків» автор Ендрю Лоуні. Автор пише, що, дізнавшись про плани Гаррі та Меган одружитися, принц Філіп попередив онука: «З акторками гуляють, з ними не одружуються».

Перше Різдво Меган Маркл з королівською родиною 2017 року невдовзі після оголошення про заручини

Дотепність та діловий гумор Філіпа були легендарними як у палаці, так і за його межами. Можливо, чоловік королеви Єлизавети II таким чином пожартував.

Нагадаємо, герцог Единбурзький помер 2021 року у віці 99 років, практично одразу після того, як вийшло скандальне інтерв’ю його онука Гаррі та невістки Меган у Опри Вінфрі. Говорили, що це інтерв’ю дуже засмутило Філіпа.