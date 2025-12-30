ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
670
Час на прочитання
1 хв

Вікторія Бекхем приміряла ідеальну сукню для святкової ночі і показала відео

Британська дизайнерка опублікувала у своєму Instagram блогу відео і показала одну із суконь, яка чудово підійде для того, щоб зустріти новий рік.

Ольга Кузьменко
Вікторія Бекхем

Вікторія Бекхем / © Associated Press

У відео Вікторія Бекхем розповідає про сукню, яка на ній одягнена, коментуючи, що це вечірня версія вбрання, спереду йде зручний розріз, також підкреслено талію та декольте.

«Мені дуже подобається, як сидить ця бірюзова сукня з еластичного трикотажу з моєї колекції #VBPSS26. Це ідеальний вечірній силует для особливої нагоди!», — написала під відео леді Бекхем.

Нагадаємо, днями чоловік Вікторії Девід показував, як вони з дружиною та дітьми відсвяткували Різдво.

Дата публікації
Кількість переглядів
670
