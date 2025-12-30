Вікторія Бекхем приміряла ідеальну сукню для святкової ночі і показала відео

Вікторія Бекхем / © Associated Press

Реклама

У відео Вікторія Бекхем розповідає про сукню, яка на ній одягнена, коментуючи, що це вечірня версія вбрання, спереду йде зручний розріз, також підкреслено талію та декольте.

«Мені дуже подобається, як сидить ця бірюзова сукня з еластичного трикотажу з моєї колекції #VBPSS26. Це ідеальний вечірній силует для особливої нагоди!», — написала під відео леді Бекхем.

Нагадаємо, днями чоловік Вікторії Девід показував, як вони з дружиною та дітьми відсвяткували Різдво.