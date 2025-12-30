Виктория Бекхэм примерила идеальное платье для праздничной ночи и показала видео

Виктория Бекхэм / © Associated Press

В видео Виктория Бекхэм рассказывает про платье, которое на ней надето, комментируя, что это вечерняя версия наряда, спереди идет удобный разрез, также подчеркнута талия и декольте.

«Мне очень нравится, как сидит это бирюзовое платье из эластичного трикотажа из моей коллекции #VBPSS26. Это идеальный вечерний силуэт для особого случая!», — написала под видео леди Бекхэм.

Напомним, на днях муж Виктории — Дэвид — показывал, как они с женой и детьми отпраздновали Рождество.