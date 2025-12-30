ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
559
Время на прочтение
1 мин

Виктория Бекхэм примерила идеальное платье для праздничной ночи и показала видео

Британский дизайнер опубликовала в своем Instagram блоге видео и показала одно из платьев, которое отлично подойдет для того, чтобы встретить новый год.

Виктория Бекхэм

Виктория Бекхэм / © Associated Press

В видео Виктория Бекхэм рассказывает про платье, которое на ней надето, комментируя, что это вечерняя версия наряда, спереди идет удобный разрез, также подчеркнута талия и декольте.

«Мне очень нравится, как сидит это бирюзовое платье из эластичного трикотажа из моей коллекции #VBPSS26. Это идеальный вечерний силуэт для особого случая!», — написала под видео леди Бекхэм.

Напомним, на днях муж Виктории — Дэвид — показывал, как они с женой и детьми отпраздновали Рождество.

