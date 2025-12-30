- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 559
- Время на прочтение
- 1 мин
Виктория Бекхэм примерила идеальное платье для праздничной ночи и показала видео
Британский дизайнер опубликовала в своем Instagram блоге видео и показала одно из платьев, которое отлично подойдет для того, чтобы встретить новый год.
В видео Виктория Бекхэм рассказывает про платье, которое на ней надето, комментируя, что это вечерняя версия наряда, спереди идет удобный разрез, также подчеркнута талия и декольте.
«Мне очень нравится, как сидит это бирюзовое платье из эластичного трикотажа из моей коллекции #VBPSS26. Это идеальный вечерний силуэт для особого случая!», — написала под видео леди Бекхэм.
Напомним, на днях муж Виктории — Дэвид — показывал, как они с женой и детьми отпраздновали Рождество.