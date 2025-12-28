- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 161
- Время на прочтение
- 1 мин
В одинаковых пижамах: Бруклин Бекхэм и его жена Никола устроили семейный фотосет возле елки
Бруклин Бекхэм и Никола Пельц поделились серией новогодних снимков в Instagram.
На фоне продолжающегося конфликта с родителями, которых Бруклин заблокировал в Instagram, старший сын Бекхэмов опубликовал серию фотографий со своей женой Николой и ее семьей.
«Мы желаем всем счастливого Рождества и Нового года, наполненного любовью, миром и счастьем ❤️🎄⭐️», — подписал парень снимки.
Для съемки Бруклин и Никола выбрали одинаковые пижамы. Он был в рубашке, штанах и белой футболке, а она надела топ на тонких бретельках и штаны. Супруги обнимались перед камерой, а также сфотографировались с родителями Николы — Нельсоном и Клаудией.
Напомним, родители Бруклина — Дэвид и Виктория Бекхэм также делились праздничными снимками в соцсетях и показали, как провели Рождество. Бекхэм опубликовал также видео, как он срезал елку и украшал ее.