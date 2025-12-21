- Дата публикации
Бруклин Бекхэм намекнул на вражду с родителями красноречивым жестом: в конфликт вмешался его брат
Похоже, парень окончательно поставил точку в их родственных связях.
Старший сын звездной четы Дэвида и Виктории Бекхэм — Бруклин — шокировал семью и фанатов неожиданным шагом.
Уже не один месяц в Сети сплетничают о росте напряжения в семье знаменитостей и разрыва связей Бруклина с родителями. На этот раз все стало на свои места. Сын футболиста и дизайнера заблокировал родителей и младшего брата Круза в Instagram. Об этом шаге стало известно из источников, близких к семье, а младший сын уже прокомментировал ситуацию.
Инсайдеры для The Daily Mail рассказали, что Дэвид и Виктория Бекхэм никогда бы не сделали подобного. И добавили, что даже несмотря на «полное отстранение», семейная любовь к старшему сыну не исчезла.
«Они всегда любили Бруклина и будут рядом с ним, несмотря на все. Для них это большая боль, ведь блокировка стала сигналом, что сын больше не хочет контактировать», — объясняет источник.
Круз Бекхэм оперативно отреагировал на новость, а именно на слухи о том, что якобы сами родители прекратили следить за сыном. В сториз он подчеркнул, что это Бруклин заблокировал их в соцсетях, а не наоборот: «Мама и папа никогда бы не отписались от своего сына. Они проснулись заблокированными, как и я».
На фоне конфликта стало известно, что Бруклин проведет Рождество не с семьей. Он останется в США вместе с женой Николой Пельтц и ее семьей, тогда как Дэвид и Виктория будут праздновать в своем особняке.
К слову, конфликт в семье Бекхэмов получил огласку еще весной, когда Бруклин и Никола пропустили празднование 50-летия Дэвида. Последний раз Бруклина видели публично с семьей в декабре прошлого года. Инсайдеры в свое время делились, что Дэвид и Виктория переживают ситуацию очень тяжело, а Виктория в частных разговорах якобы называет невестку «гадюкой».
