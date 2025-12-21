ТСН в социальных сетях

154
1 мин

Праздничное меню: рецепт салата "Мимоза" с секретным ингредиентом

«Мимоза» — это возможность создать кулинарную магию с простейшими бюджетными ингредиентами.

Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Салат понравится гостям

Салат понравится гостям / © Фото из открытых источников

Салат «Мимоза» — это популярное праздничное блюдо. У каждой хозяйки есть свой рецепт. Однако простой ингредиент может добавить пикантность и вкус.

Салат «Мимоза» со скумбрией

Ингредиенты:

  • филе скумбрии горячего копчения — 300 г

  • картофель отварной — 300 г

  • морковь отварная — 300 г

  • четыре яйца

  • репчатый лук — одна штука

  • твердый сыр — 200 г

  • майонез, уксус, соль

Способ приготовления

Картошку и морковь отварите, остудите, почистите и натрите на крупной терке в две разные тарелки. Репчатый лук мелко нашинкуйте, залейте уксусом, перемешайте и оставьте на 10 минут.

Сыр натрите на средней терке. Яйца отварите вкрутую, разделите на белки и желтки, натрите на мелкой терке на разные тарелочки. Филе скумбрии мелко нашинкуйте, удалите косточки, если они вам попадутся.

На тарелке установите кулинарное кольцо. Уложите слой картофеля, покройте майонезом. Сверху распределите маринованный репчатый лук.

Разложите слоями, покрывая каждый майонезом, скумбрию, белки яиц, морковь и творог. Посыпьте верх желтками и украсьте укропом по желанию.

Поставьте салат в холодильник на 2 часа, затем снимите кулинарное кольцо и подавайте на стол.

Раньше мы писали о том, как приготовить салат «Мимоза» в лаваше.

