Гороскоп на 22 декабря для всех знаков Зодиака: день, когда

Гороскоп на 22 декабря / © Getty Images

Реклама

Особенно сильно негатив проявится в первой половине дня – это время просто нужно перетерпеть, тем более, уже после обеда можно будет принимать важные решения, подписывать серьезные и долговременные контракты, составлять планы на будущее и продумывать тактику и стратегию их выполнения.

Овен

Очень важно остерегаться людей, которые – в силу злобы или зависти, которые они к вам испытываю – способны оговорить и подставить вас – лучше обходить их стороной и не вступать в споры и конфликты.

Телец

От язвительных шуток и неосторожных замечаний в адрес близких людей стоит воздерживаться всегда, но в этот день – особенно: обида, которую они в результате на вас затаят, может надолго испортить ваши отношения.

Реклама

Близнецы

Важное решение, которое необходимо обязательно принять в этот день, нужно отложить на вторую половину дня – в это время на вас снизойдет озарение относительно того, как осуществить все наилучшим образом.

Рак

Необходимо, несмотря на присущую представителям вашего знака скромность и застенчивость, дать понять недоброжелательно настроенным людям, что вы можете дать им отпор, так что лучше с вами не связываться.

Лев

Очень важно быть готовыми к раздражению, которое буквально накроет вас в первой половине дня: чтобы не настроить против себя людей – как близких и любимых, так и коллег, желательно провести это время в одиночестве.

Дева

Лучший способ отвлечься от неприятных мыслей, которые могут сегодня особенно с утра – усиленно вас атаковать, заняться каким-нибудь физическим трудом, который отвлечет, заняв не только руки, но и голову.

Реклама

Весы

Люди сегодня становятся особенно обидчивыми, поэтому необходимо продумывать каждое слово, под влиянием эмоций сказанное кому-то из окружающих, если, конечно, вы не хотите поссориться с ними.

Скорпион

Занятия спортом, даже если они заранее был включены в ваши планы, лучше отложить на другой день – вашу физическую форму они за один день вряд ли смогут улучшить, а вот травму вы вполне можете получить.

Стрелец

Постарайтесь не упустить шанс, который предоставит вам нынешний день: скорее всего, он будет касаться профессиональной деятельности, но и неожиданных приятных событий в личной жизни тоже исключать нельзя.

Козерог

Успеть сделать все необходимое поможет подробный план на день – чем больше деталей и нюансов, даже самых мелких и незначительных, вы сумеете учесть, тем более удачным окажется ваш сегодняшний день.

Реклама

Водолей

Не стоит подписывать важный договор – как деловой, так и связанный с недвижимостью, тщательно не изучив его содержания: даже если вы видели черновик не поленитесь и перечитайте еще раз – такая мера не будет лишней.

Рыбы

Общение с людьми, которые вас окружают – особенно это касается родных и близких, в этот день желательно сократить до минимума: в запале вы можете наговорить лишнего, о чем впоследствии обязательно пожалеете.