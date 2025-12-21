Как это мило: брат принцессы Кейт показал, как его маленький сын наряжал елку

Иниго Миддлтон / © Instagram Джеймса Миддлтона

На ролике, который Джеймс поделился в Instagram видно, как Иниго наряжает елку вместе с собаками.

«Начинает казаться, что Рождество уже близко 🎄🐾

В этом году украшение елки ​​заняло немного больше времени… Иниго настоял на том, чтобы сначала познакомить собак с каждой игрушкой, обязательно поцеловав или обняв их. Само собой разумеется… на нашей елке очень много собачьих украшений!», — написал под видео Миддлтон.

А ранее на этой неделе и семья Уэльских наконец-то показала свою рождественскую открытку. На ней Кейт, Уильям и трое их детей запечатлены на цветочном поле нарциссов.

Кстати, короля Чарльза и королеву Камиллу за такое весеннее фото на открытке захейтили поклонники.