Как это мило: брат принцессы Кейт показал, как его маленький сын наряжал елку
Брат принцессы Уэльской – Джеймс Миддлтон – показал очень милое рождественское видео со своим сыном.
На ролике, который Джеймс поделился в Instagram видно, как Иниго наряжает елку вместе с собаками.
«Начинает казаться, что Рождество уже близко 🎄🐾
В этом году украшение елки заняло немного больше времени… Иниго настоял на том, чтобы сначала познакомить собак с каждой игрушкой, обязательно поцеловав или обняв их. Само собой разумеется… на нашей елке очень много собачьих украшений!», — написал под видео Миддлтон.
А ранее на этой неделе и семья Уэльских наконец-то показала свою рождественскую открытку. На ней Кейт, Уильям и трое их детей запечатлены на цветочном поле нарциссов.
Кстати, короля Чарльза и королеву Камиллу за такое весеннее фото на открытке захейтили поклонники.