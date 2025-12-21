Считала ее слишком жестокой: в какую игру королева Елизавета II запрещала играть своим родственникам на Рождество

Королева Елизавета II / © Getty Images

По словам одного бывшего дворецкого была одна игра, которую покойная королева Елизавета II терпеть не могла и даже запретила своей семье играть в нее в Сандрингемском дворце в праздничный сезон. Это «Монополия».

Говорят, королева «считала ее слишком жестокой» и не разрешала в нее играть, предпочитая вместо этого «любимую королевскую игру» — шарады — в рождественский сезон, пишет The Sun. «Они также играют в карточную игру под названием Racing Demon, которая может быть очень напряженной и соревновательной. А принцесса Кэтрин особенно любит карточные игры, и она играет в них со своей семьей».

Кстати, муж Кейт — принц Уильям — не любитель карточных игр, поэтому он часто пропускает это действо. Об этом в своей книге «Знакомьтесь, Элла» писал брат Кейт — Джеймс Миддлтон.

«Уильям бы вздрогнул от нашей безжалостной решимости победить любой ценой», — написал Джеймс, объясняя, что принц Уэльский предпочел бы проводить время с покойной собакой Джеймса, Эллой. «Он был бы рад выбыть первым, а когда перестал бы испытывать желание участвовать, ускользнул бы, чтобы обнять Эллу», — добавил Миддлтон. «А еще лучше, он бы вообще отказался от участия в игре».

Напомним, уже на Рождество мы увидим всю семью в сборе на их традиционной проходке в церковь в Сандрингеме.