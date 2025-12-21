Даша Квиткова призналась, как ее жених реагирует на страстные движения с Котом на "Танцах со звездами"

Даша Квиткова и Владимир Бражко, Евгений Кот

Реклама

Украинская блогер Даша Квиткова высказалась о ревности в отношениях с женихом, футболистом Владимиром Бражко во время ее участия в проекте «Танцы со звездами».

Как известно, 28 декабря в 20:00 на главный паркет страны Квиткова выйдет вместе со своим партнером Евгением Котом. Пока о танце пары известно довольно мало, но с репетиции становится понятно, что зрителей ждут настоящие страсти. В проекте "Люкс ФМ" Даша призналась, как на самом деле ее жених на такое реагирует.

По словам блогера, у них в семье ни о какой ревности и речи нет. Все потому, что возлюбленные научились разделять профессиональное и личное. Тем не менее, Квиткова говорит, что Бражко в течение периода подготовки уже виделся с ее партнером Котом и общался с ним. А также звезда регулярно делится своими достижениями в танцах, чем невероятно радует футболиста.

Реклама

Даша Квиткова и Евгений Кот

«Вова пришел на тренировку, познакомился с Женей. Они пообщались. Он посидел на тренировке, посмотрел. И увидел, что мы с Женей воспринимаем друг друга как партнеры, которым надо красиво станцевать. Ему интересно, как проходят тренировки, и он просит показать. А потом говорит: „Ты такая молодец, что такие поддержки делаешь“. А я сижу и думаю, ну какая я молодец, я же тут ногу не выровняла, что-то неправильно сделала», — поделилась Даша.

К слову, благотворительный спецвыпуск шоу «Танцы со звездами» выйдет в эфире канала «1+1 Украина» 28 декабря в 20:00. Во время программы будут собирать средства на специализированные эвакуационные автомобили, которые помогают оперативно доставлять раненых военных в медицинские учреждения.

Напомним, недавно звезда «Холостяка» Александр Терен рассказал об изменениях в личной жизни. Он закрутил новый роман и впервые показал свою возлюбленную, которую скрывал.