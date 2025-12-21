- Дата публикации
"Могли под дронами накрывать поляну" – DeepState критикует защитников Грабовского
DeepState указали на безответственность защитников Грабовского, по которой российские войска захватили гражданских и публикуют кадры их плена.
Содержание пограничного участка в селе Грабовское в Сумской области происходило ненадлежащим образом, что позволило противнику воспользоваться ситуацией.
Об этом сообщают аналитики DeepState.
"Группа, которая должна была защищать позиции, абсолютно безответственно относилась к выполнению задач, предоставляла табельное оружие местным, безопасно себя вела под вражескими дронами и могла "накрывать поляну" под их наблюдением", - говорится в заявлении DeepState.
В результате русские войска смогли захватить людей в плен и публикуют кадры этих событий.
Сейчас село находится в серой зоне. Оставит ли противник его под постоянным влиянием ударов украинских дронов, станет известно впоследствии. Эксперты отмечают необходимость аудита пограничных участков и контроля удержания позиций во избежание ситуаций с "прорывом" врага "преобладающим количеством".
Бекграунд:
В ночь на 20 декабря русские военные зашли на пограничную территорию Грабовского и вывезли 50 гражданских жителей. В настоящее время в районе продолжались боевые действия. Обострение ситуации безопасности в Краснопольской общине Сумщины привело к повышенному спросу на эвакуацию.
Российские войска незаконно задержали около 50 мирных жителей. Их удерживали без доступа к средствам связи и надлежащим условиям, а затем принудительно вывезли в Россию.
По состоянию на 21 декабря бои в Грабовском продолжаются. ВСУ делают все возможное, чтобы выбить кафиров из территории и вернуть контроль над пограничным участком.