"В обозримой перспективе": командир полка БС "Ахиллес" анонсировал освобождение стратегического города

Юрий Федоренко

В обозримой перспективе Силы обороны смогут провести декупацию Купянска.

Об этом заявил командир 429-го отдельного полка беспилотных систем «Ахиллес» Юрий Федоренко, передает «Эспрессо».

По его словам, в Волчанске противник остается «более активным». Военный считает, что россияне намерены в полной мере овладеть городом и продвинуться дальше — обойти Волчанск по флангам и иметь возможность создать определенный буфер, который не даст Силам обороны осуществить деоккупацию города.

Что касается Купянска, то здесь ситуация тоже непростая.

«У нас есть левобережный плацдарм, который Силы обороны активно удерживают. Это Купянск-Левобережный, Купянск-Узловой. И враг намерен уже больше года, в полной мере оккупировать эту часть и свергнуть Силы обороны в реку Оскол. Как следствие, враг ведет постоянные действия по возможности прорыва нашей линии обороны», — сказал он.

Федоренко отметил, что сейчас один из самых плохих периодов в году с точки зрения эффективности применения беспилотных систем.

Военный объяснил мнение россиян: мол, если беспилотники снижают свою работу в эффективности, значит, пришло время к применению легкобронированной и бронированной техники. Потому что у Сил обороны не будет возможности на опережение сработать и разбить, если россияне пойдут в наступление колонной.

«Поэтому сейчас идут активные штурмовые действия и периодически противник достаточно интенсивно применяет легкобронированную и бронированную технику. Но удачи нет. По Купянско-Правобережному Силу обороны продолжают меры по избиению противника из самого города, его диверсионно-разведывательных групп. Это удается делать успешно, так как на текущий момент противник блокирован на северной окраине, не может инфильтрироваться в город, не может обеспечить логистически свои подразделения необходимыми грузами. Вся доставка производится грузами только по воздуху. Поэтому, по моему убеждению, в обозримой перспективе при поддержке украинского народа мы сможем выполнить задачу по полной деоккупации города Купянска…», — подытожил Юрий Федоренко.

Напомним, российский диктатор Путин уже утверждал, что оккупанты полностью захватили Купянск и Волчанск на Харьковщине.

Однако главком Сырский рассказал, кто на самом деле сейчас контролирует Купянск и Покровск.

12 декабря в город прибыл Зеленский, записавший оттуда видеообращение как доказательство того, что враг не оккупировал Купянск. Зеленский объяснил, что его обращение из Купянска усилило позиции Киева на переговорах.