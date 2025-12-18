В Купянске российские военные использовали гражданских как "живой щит" - нардеп

Украинские военные провели операцию по освобождению гражданских, которых РФ использовала в качестве живого щита в Купянске, среди пострадавших были дети / © Getty Images

В Купянске в Харьковской области военнослужащие РФ применяли гражданских жителей, в том числе детей, как живой щит, что создавало дополнительную опасность для украинских военных.

Об этом в эфире «Эспрессо» сообщил депутат Харьковского областного совета Сергей Жуков.

По его словам, украинские военные провели успешную операцию по освобождению гражданских, среди которых были маленькие дети из одного из подвалов в зоне боевых действий.

«Граждане в городе создают проблему. Есть подтвержденные свидетельства и документы, которые россияне использовали наших жителей, в том числе детей как живой щит. Операция наших военных позволила освободить заложников», — рассказал Жуков.

Депутат добавил, что некоторые российские военные пытались прятаться среди гражданского населения во время зачистки территорий, и такие случаи не единичны, а касаются не только Купянска.

«Во многих общинах, где ситуация безопасности остается сложной, гражданские рискуют собственной жизнью и здоровьем детей, а также усложняют задачи украинских военных, создавая дополнительную опасность», — подчеркнул Сергей Жуков.

Напомним, ранее говорилось, что успешные действия Сил обороны Украины под Купянском свидетельствуют о политическом провале Москвы. Россияне пытались захватить город, чтобы создать иллюзию своей непобедимости для новой администрации США и подготовить почву для дальнейших аннексий.

В то же время город горит почти непрерывно, постоянно раздаются взрывы, слышно стрелковое оружие и жужжание беспилотников. Враг применяет комбинированный огонь: КАБами, артиллерией, дронами.