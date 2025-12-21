"В осяжній перспективі": командир полку БС "Ахіллес" анонсував звільнення стратегічного міста

Юрій Федоренко

В осяжній перспективі Сили оборони зможуть провести деокупацію Куп’янська.

Про це заявив командир 429-го окремого полку безпілотних систем «Ахіллес» Юрій Федоренко, передає «Еспресо».

За його словами, у Вовчанську противник залишається «більш ніж активним». Військовий вважає, що росіяни мають намір повною мірою володіти містом і просунутись далі — обійти Вовчанськ по флангах і мати можливість утворити певний буфер, який не дасть Силам оборони здійснити деокупувати місто.

Що стосується Куп’янська, то тут ситуація також непроста.

«У нас є лівобережний плацдарм, який Сили оборони активно утримують. Це Куп’янськ-Лівобережний, Куп’янськ-Вузловий. І ворог має намір вже більше, ніж рік, повною мірою окупувати цю частину і скинути Сили оборони в річку Оскіл. Як наслідок, ворог веде постійні дії щодо можливості прориву нашої лінії оборони», — сказав він.

Федоренко зауважив, що наразі один із найгірших періодів у році з точки зору ефективності застосування безпілотних систем.

Військовий пояснив думку росіян: мовляв, якщо безпілотники знижають свою роботу в ефективності, значить прийшов час до застосування легкоброньованої і броньованої техніки. Тому, що в Сил оборони не буде можливості на випередження спрацювати і розбити, якщо росіяни підуть в наступ колоною.

«Тому зараз ідуть активні штурмові дії і періодично противник достатньо інтенсивно застосовує легкоброньовану і броньовану техніку. Але успіху немає. По Куп’янську-Правобережному Сили оборони продовжують заходи щодо вибиття противника з самого міста, його диверсійно-розвідувальних груп. Це вдається робити успішно, тому що на поточний момент противник блокований на північній околиці, не можуть інфільтруватися до міста, не можуть забезпечити логістично свої підрозділи необхідними вантажами. Вся доставка відбувається вантажами лише по повітрю. Тому за моїм переконанням, в осяжній перспективі за підтримки українського народу ми зможемо виконати завдання щодо повної деокупації міста Куп’янська…», — підсумував Юрій Федоренко.

Нагадаємо, російський диктатор Путін вже стверджував, що окупанти повністю захопили Куп’янськ і Вовчанськ на Харківщині.

Проте головком Сирський розповів, хто насправді зараз контролює Куп’янськ і Покровськ.

12 грудня до міста прибув Зеленський, який записав звідти відеозвернення як доказ того, що ворог не окупував Куп’янськ. Зеленський пояснив, що його звернення з Куп’янська посилило позиції Києва на переговорах.