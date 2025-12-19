«Чого стоїш на порозі?»: Путін з бункера повчає Зеленського, як відвідувати фронт

Путін висміяв поїздку Зеленського до Куп'яська, куди сам боїться їхати / © Associated Press

Російський диктатор Путін, який сам боїться навіть носа поткнути на фронт, поставив під сумнів візит Володимира Зеленського до Куп’янска.

Про це диктатор сказав під час прямої лінії сьогодні, 19 грудня.

Путін виправдовувався, що армія окупантів захопила Куп’янськ, але просто поки не наступає на захід.

«Там наші (російські війська — Ред.) контролюють місто. Поки не рухаються у західному напрямку, бо перед ними стоїть важливе завдання ліквідувати угрупування на лівому березі річки Оскол і забрати Куп’янськ-Вузловий», — каже диктатор.

Путіна попросили прокоментувати останній візит Володимира Зеленського до Куп’янська. Ведучий-пропагандист встиг підлеститися, що мовляв це фейк. Диктатор своєю чергою назвав Зеленського «талановитим артистом».

«Він же артист і артист досить талановитий. Говорю без жодної іронії. Стелла стоїть за кілометр від Куп’янська. Ну чого стояти на порозі? Заходь у дім, якщо Куп’янськ ваш», — сказав Путін.

Український журналіст і блогер Денис Казанський зауважив, що сам диктатор взагалі боїться наближатися до Куп’янська чи до фронту загалом.

«Путін прокоментував відео Зеленського із Куп’янська: „Чого стояти на порозі, заходь у дім“. Мовляв, стела за містом, а до самого міста Зеленський не заїхав. Дідусю, але ти сам-то навіть до порога під’їхати с**шся», — зазначив журналіст.

Нагадаємо, російський диктатор Путін вже не вперше стверджує, що окупанти повністю захопили Куп’янськ і Вовчанськ на Харківщині. Днями головком Сирський розповів, хто насправді зараз контролює Куп’янськ і Покровськ.

12 грудня до міста прибув Зеленський, який записав звідти відеозвернення як доказ того, що ворог не окупував Куп’янськ. Зеленський пояснив, що його звернення з Куп’янська посилило позиції Києва на переговорах.

Раніше аналітики DeepState повідомили про успішну операцію Сил оборони в Куп’янську: українські захисники заблокували російський гарнізон, відрізавши його від основних сил, та повністю зачистили північно-західні околиці