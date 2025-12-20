Яке свято 21 грудня 2025 року / © ТСН

21 грудня 2025 року — неділя. 1396-й день війни в Україні.

Яке завтра свято

21 грудня, віряни святкують День пам’яті святої мучениці Юліани / © Pixabay

Завтра, 21 грудня, віряни святкують День пам’яті святої мучениці Юліани. Свята Юліана народилася у ІІІ–IV столітті (точна дата невідома) у знатній родині. Вже з юності вона відзначалася благочестям, любов’ю до Бога та бажанням присвятити своє життя Христу. Вона відмовилася від заміжжя та земних почестей, обравши духовне життя, що викликало гнів язичницької влади. Юліана зазнала численних катувань за свою віру: її били, намагалися залякати та змусити відректися від Христа. Проте вона залишалася непохитною у вірі. Зрештою, мучениця була страчена, за що й отримала в Церкві титул мучениці.

21 грудня в Україні і світі святкують Всесвітній день медитації / © pexels.com

21 грудня в Україні і світі святкують Всесвітній день медитації. Ідея Всесвітнього дня медитації виникла в контексті глобального руху за гармонію тіла і духу та зростаючого інтересу до практик усвідомленості у сучасному світі. Головна мета свята — заохотити людей з різних країн і культур приділити час собі, відчути спокій, зосередитися на власних думках і емоціях.

21 грудня Всесвітній день баскетболу / © pexels.com

Також 21 грудня Всесвітній день баскетболу. Ініціатором святкування є FIBA (Міжнародна федерація баскетболу). Мета свята — наголосити на глобальному значенні баскетболу як інструменту спорту, дружби та здорового способу життя.

21 грудня День Державної служби зайнятості України / © ТСН.ua

А ще 21 грудня День Державної служби зайнятості України. Свято встановлено для вшанування людей, які працюють у системі Державної служби зайнятості, та для підкреслення важливості їхньої роботи у соціально-економічному розвитку України. Основна мета — привернути увагу суспільства до проблем зайнятості, підтримки безробітних та професійного розвитку громадян.

21 грудня святкують День зимового сонцестояння / © pexels.com

21 грудня святкують День зимового сонцестояння. Зимове сонцестояння відбувається тоді, коли Сонце досягає своєї найпівденнішої точки на небесній сфері. День зимового сонцестояння святкується щорічно 21 або 22 грудня (залежно від року) і знаменує найкоротший день та найдовшу ніч у році в Північній півкулі. Це астрономічний і природний феномен, який має глибоке культурне та духовне значення.

21 грудня Всесвітній день оргазму / © unsplash.com

Також 21 грудня Всесвітній день оргазму. Це незвичне, але символічне свято, яке популяризує сексуальне здоров’я, інтимну близькість і усвідомлене ставлення до власного тіла. Ідея свята виникла як частина руху за сексуальну освіту та свободу, який наголошує на важливості позитивного та безпечного ставлення до сексуальності.

21 грудня Міжнародний день пам’яті далеків / © unsplash.com

А ще 21 грудня Міжнародний день пам’яті далеків. Неофіційне фан‑свято, яке щорічно святкують шанувальники культового британського науково‑фантастичного серіалу “Доктор Хто” (Doctor Who). Це свято присвячене далекам — вигаданим позаземним роботизованим істотам‑антагоністам із серіалу “Доктор Хто” (Doctor Who). Далеки вперше з’явилися на екранах 1963 року й з тих пір стали одними з найвідоміших і найстрашніших ворогів Доктора, відомі своєю механічною промовою та криком “EXTERMINATE!” (українською приблизно “Знищити!”).