Як швидко перетнути кордон і не стояти у чергах на новорічні свята
Ключові фактори: правильний вибір дати, пункту пропуску та заздалегідь підготовлені документи.
Напередодні різдвяно-новорічних свят пасажиропотік на кордоні зростає, однак є дні, коли перетнути кордон можна значно швидше.
Про це в інтерв’ю «РБК-Україна» розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.
Коли найкраще їхати
Водночас у самі святкові дні пасажиропотік різко знижується. Найменше людей на кордоні очікується:
25 грудня (Різдво)
1 січня (Новий рік)
Натомість 24 та 31 грудня традиційно залишаються одними з найбільш завантажених днів.
«Це дні, коли люди намагаються бути вдома, а не в дорозі», — пояснив Демченко.
Найважливіша порада від прикордонників - перевіряти завантаженість пунктів пропуску перед поїздкою. Часто сусідні пункти мають суттєву різницю в чергах, і зміна маршруту може зекономити кілька годин.
