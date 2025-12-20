ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
203
Час на прочитання
1 хв

Як швидко перетнути кордон і не стояти у чергах на новорічні свята

Ключові фактори: правильний вибір дати, пункту пропуску та заздалегідь підготовлені документи.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
У ДПС повідомили про черги на кордонах

У ДПС повідомили про черги на кордонах / © ТСН

Напередодні різдвяно-новорічних свят пасажиропотік на кордоні зростає, однак є дні, коли перетнути кордон можна значно швидше.

Про це в інтерв’ю «РБК-Україна» розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

Коли найкраще їхати

Водночас у самі святкові дні пасажиропотік різко знижується. Найменше людей на кордоні очікується:

  • 25 грудня (Різдво)

  • 1 січня (Новий рік)

Натомість 24 та 31 грудня традиційно залишаються одними з найбільш завантажених днів.

«Це дні, коли люди намагаються бути вдома, а не в дорозі», — пояснив Демченко.

Найважливіша порада від прикордонників - перевіряти завантаженість пунктів пропуску перед поїздкою. Часто сусідні пункти мають суттєву різницю в чергах, і зміна маршруту може зекономити кілька годин.

Раніше повідомлялося, що заяви британського видання The Telegraph про масовий виїзд чоловіків віком від 18 до 22 років з України не відображають реального стану речей. Йдеться про цифру близько 100 тисяч осіб, які нібито залишили країну за останні два місяці.

Дата публікації
Кількість переглядів
203
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie