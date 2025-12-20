Як швидко перетнути кордон і не стояти у чергах на новорічні свята

У ДПС повідомили про черги на кордонах / © ТСН

Напередодні різдвяно-новорічних свят пасажиропотік на кордоні зростає, однак є дні, коли перетнути кордон можна значно швидше.

Про це в інтерв’ю «РБК-Україна» розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

Коли найкраще їхати

Водночас у самі святкові дні пасажиропотік різко знижується. Найменше людей на кордоні очікується:

25 грудня (Різдво)

1 січня (Новий рік)

Натомість 24 та 31 грудня традиційно залишаються одними з найбільш завантажених днів.

«Це дні, коли люди намагаються бути вдома, а не в дорозі», — пояснив Демченко.

Найважливіша порада від прикордонників - перевіряти завантаженість пунктів пропуску перед поїздкою. Часто сусідні пункти мають суттєву різницю в чергах, і зміна маршруту може зекономити кілька годин.

