Які помилки при плануванні відпустки можуть зіпсувати Новий рік

Кінець року традиційно запускає готельний ажіотаж: напередодні Нового року вільні номери розлітаються миттєво, а цінники ростуть мало не щодня. Через поспіх українські туристи часто роблять кроки, які згодом обертаються переплатами, зірваними планами або повністю зіпсованим відпочинком.

Про це повідомило видання РБК-України.

Один із головних прорахунків — починати пошук занадто пізно. У другій половині грудня ринок диктує свої умови: вибір обмежений, а майже всі доступні варіанти мають святкові, максимально високі тарифи. Розраховувати на знижки в цей період не варто — попит стабільно переважає пропозицію.

Ще одна поширена пастка — гнатися лише за найнижчою ціною, не звертаючи уваги на правила скасування. Новорічні поїздки легко зриваються через погоду, транспортні проблеми або особисті обставини. Якщо бронювання невідшкодовуване, будь-яка зміна планів означає втрату всієї суми. Гнучкі умови коштують дорожче, але часто стають страховкою для бюджету.

Багато мандрівників також сподіваються на щасливий випадок і відкладають рішення до останніх днів. На практиці це зазвичай закінчується або відсутністю вільних номерів, або необхідністю платити значно більше, ніж планувалося спочатку.

Ризикованим є й вибір житла лише за красивими фото. Взимку критично важливо враховувати реальне розташування готелю: стан доріг, наявність транспорту, відстань до центру чи святкових локацій. Дешевий на перший погляд варіант може виявитися дорогим через трансфери й втрачений час.

Окрему небезпеку становлять платежі через сумнівні канали. Прямі перекази без захисту покупця у святковий сезон нерідко завершуються шахрайством. Безпечніше користуватися перевіреними сервісами з офіційним підтвердженням бронювання та чітко прописаними умовами.

Фахівці радять ще до початку пошуку визначити бюджет і пріоритети, звіряти інформацію про готель у кількох джерелах, обирати варіанти з можливістю скасування та заздалегідь прораховувати логістику. Взимку саме ці дрібниці найчастіше вирішують, чи стане поїздка справжнім святом, а не серією неприємних сюрпризів.

