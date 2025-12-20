Біатлон: результати жіночої гонки переслідування на етапі Кубка світу в Ансі

Христина Дмитренко / © biathlon.com.ua

У суботу, 20 грудня, третій етап Кубка світу з біатлону-2025/26 у французькому Ансі Ле-Гран-Борнан продовжився жіночою гонкою переслідування.

Україну в ній представляли дві біатлоністки – Христина Дмитренко (стартувала 22-ю за підсумками спринту) та Дарина Чалик (стартувала 49-ю).

Найкращий результат серед українок у персьюті показала Дмитренко, яка з одним штрафним колом фінішувала 34-ю. Чалик припустилася п'яти хиб і завершила гонку 54-ю.

Перемогу здобула француженка Лу Жанмонно. Другою стала фінка Суві Мінккінен, а замкнула призову трійку італійка Доротея Вірер.

Кубок світу з біатлону: результати жіночої гонки переслідування в Ансі

1. Лу Жанмонно (Франція, 0+0+0+1) 27:58.8 хв

2. Суві Мінккінен (Фінляндія, 0+0+0+0) +30.2

3. Доротея Вірер (Італія, 0+0+1+0) +32.7

4. Жюлія Сімон (Франція, 1+0+0+0) +35.0

5. Пауліна Батовська-Фіалкова (Словаччина, 1+0+1+0) +35.5

6. Ліза Віттоцці (Італія, 2+0+0+0) +42.0

...

34. Христина Дмитренко (Україна, 0+1+0+0) +2:50.8

54. Дарина Чалик (Україна, 2+0+1+2) +4:47.7

Змагальна програма етапу в Ансі сьогодні продовжиться чоловічою гонкою переслідування, яка розпочнеться о 15:45 за київським часом.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися у ефірі наживо на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.