Біатлон: результати жіночого спринту на етапі Кубка світу в Ансі

Дві українки кваліфікувалися до гонки переслідування.

Христина Дмитренко

Христина Дмитренко / © biathlon.com.ua

У четвер, 18 грудня, жіночим спринтом розпочався третій етап Кубка світу з біатлону-2025/26 у французькому Ансі Ле-Гран-Борнан.

Україну в цій гонці представляли п'ять біатлоністок – Христина Дмитренко, Дарина Чалик, Олександра Меркушина, Анастасія Меркушина та Лілія Стеблина.

Найкращий результат серед українок показала Дмитренко, яка з ідеальною стрільбою фінішувала 22-ю. Крім неї, до гонки переслідування також відібралася Чалик, яка з однією хибою стала 49-ю.

Перемогу здобула шведка Ганна Еберг, друге місце посіла француженка Лу Жанмонно, а замкнула призову трійку італійка Доротея Вірер.

Кубок світу з біатлону: результати жіночого спринту в Ансі

1. Ганна Еберг (Швеція, 0+0) 19:24.9

2. Лу Жанмонно (Франція, 0+0) +3.3

3. Доротея Вірер (Італія, 0+0) +11.4

4. Ліза Віттоцці (Італія, 0+0) +14.9

5. Пауліна Батовська-Фіалкова (Словаччина, 0+0) +16.2

6. Суві Мінккінен (Фінляндія, 0+0) +27.0

...

22. Христина Дмитренко (Україна, 0+0) +1:05.2

49. Дарина Чалик (Україна, 1+0) +1:50.9

64. Анастасія Меркушина (Україна, 1+1) +2:19.8

67. Олександра Меркушина (Україна, 1+1) +2:22.3

96. Лілія Стеблина (Україна, 2+2) +4:10.3

Змагальна програма етапу в Ансі продовжиться у п'ятницю, 19 грудня, чоловічою спринтерською гонкою, яка розпочнеться о 15:15 за київським часом.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися у ефірі наживо на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

