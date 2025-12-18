РФ обстріляла манеж у Черкасах, де тренувалися діти: подробиці

Черкасах РФ вдарила по легкоатлетичному манежу / © соцмережі

У ніч проти 19 грудня російські окупанти завдали удару по українській спортивній інфраструктурі. Цього разу ціллю ворожої атаки став легкоатлетичний манеж у Черкасах.

Про це на своїй сторінці повідомив міністр молоді та спорту України Матвій Бідний.

За словами посадовця, удар був спрямований на місце, де зазвичай тренуються діти та готуються до міжнародних змагань. Матвій Бідний гостро розкритикував дії окупантів та звернувся до світової спортивної спільноти.

«Попередньо, поранених немає. Напад напередодні всеукраїнського легкоатлетичного турніру ще раз показав: для агресора не існує правил. Цікаво, чи буде реакція на цей обстріл з боку Міжнародного олімпійського комітету чи міжнародних спортивних федерацій? Ось вам і «спорт поза політикою…», — наголосив міністр.

У Черкасах РФ вдарила по легкоатлетичному манежу. Фото: Матвій Бідний / © соцмережі

Нагадаємо, сьогодні вночі Черкаси зазнали масованої атаки ворожими дронами. Росіяни поцілили по критичній інфраструктурі — частина міста була знеструмлена. Енергетики продовжують роботи.

Також сьогодні в Одеському районі ворожий ударний безпілотник поцілив у приватний автомобіль, що рухався через міст.