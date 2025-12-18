- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 372
- Час на прочитання
- 1 хв
Тяжка ніч у Черкасах: у місті є пошкодження, немає світла
Унаслідок нічного удару є пошкодження об’єктів інфраструктури.
Сьогодні вночі Черкаси масовано атакували ворожими дронами. Частина міста знеструмлена.
Про це повідомив очільник ОВА Ігор Табурець.
«Тяжка ніч для нашої Черкащини. Ворог масовано атакував ударними дронами обласний центр. Наразі по допомогу до медиків звернулись шестеро людей», — зазначив він.
За його даними, росіяни цілили по критичній інфраструктурі — частина міста була знеструмлена. Енергетики продовжують роботи.
Унаслідок падіння БпЛА на декількох локаціях пошкоджено житлову інфраструктуру: щонайменше півтора десятка приватних будинків — дані попередні, обстеження триває. Там побиті вікна й дахи, були пожежі. Також повибивало вікна у спорткомплексі. Є понівечені автомобілі.
Нагадаємо, що Кривий Ріг атакували БпЛА — відомо про вибухи і влучання.