ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
372
Час на прочитання
1 хв

Тяжка ніч у Черкасах: у місті є пошкодження, немає світла

Унаслідок нічного удару є пошкодження об’єктів інфраструктури.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Наслідки атаки

Наслідки атаки / © Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Сьогодні вночі Черкаси масовано атакували ворожими дронами. Частина міста знеструмлена.

Про це повідомив очільник ОВА Ігор Табурець.

«Тяжка ніч для нашої Черкащини. Ворог масовано атакував ударними дронами обласний центр. Наразі по допомогу до медиків звернулись шестеро людей», — зазначив він.

Наслідки атаки / © Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Наслідки атаки / © Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

За його даними, росіяни цілили по критичній інфраструктурі — частина міста була знеструмлена. Енергетики продовжують роботи.

Унаслідок падіння БпЛА на декількох локаціях пошкоджено житлову інфраструктуру: щонайменше півтора десятка приватних будинків — дані попередні, обстеження триває. Там побиті вікна й дахи, були пожежі. Також повибивало вікна у спорткомплексі. Є понівечені автомобілі.

Нагадаємо, що Кривий Ріг атакували БпЛА — відомо про вибухи і влучання.

Дата публікації
Кількість переглядів
372
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie