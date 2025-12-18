Ворог атакував Сумську громаду ударними БпЛА: є поранений

Дрон / © ТСН.ua

Уночі ворог атакував Сумську громаду двома ударними БпЛА.

Про це повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

За його словами, одне з влучань зафіксували у Ковпаківському районі міста Суми. Унаслідок атаки пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури — у житлових та нежитлових будівлях вибито вікна.

Представники Сумської міської ради вже проводять інформування власників пошкодженого майна і надають роз’яснення щодо аварійно-відновлювальних робіт.

Зранку працівники комунальних підприємств та волонтери громадських організацій розпочнуть ліквідацію наслідків ударів.

Мешканці пошкоджених квартир можуть розміститися на ночівлю в початковій школі № 32 та дитячому садку № 39.

Попередньо загиблих немає. Відомо щонайменше про одного постраждалого, якому надають необхідну медичну допомогу.

Наразі всі наслідки ворожої атаки уточнюються.

Нагадаємо, що триває дронова атака РФ на Черкаси: є пошкодження інфраструктури та перебої з електропостачанням.