Ворог атакував Сумську громаду ударними БпЛА: є поранений
Уночі російські війська завдали удару по Сумській громаді двома безпілотниками — внаслідок атаки постраждала цивільна інфраструктура, щонайменше одна людина дістала поранення.
Уночі ворог атакував Сумську громаду двома ударними БпЛА.
Про це повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.
За його словами, одне з влучань зафіксували у Ковпаківському районі міста Суми. Унаслідок атаки пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури — у житлових та нежитлових будівлях вибито вікна.
Представники Сумської міської ради вже проводять інформування власників пошкодженого майна і надають роз’яснення щодо аварійно-відновлювальних робіт.
Зранку працівники комунальних підприємств та волонтери громадських організацій розпочнуть ліквідацію наслідків ударів.
Мешканці пошкоджених квартир можуть розміститися на ночівлю в початковій школі № 32 та дитячому садку № 39.
Попередньо загиблих немає. Відомо щонайменше про одного постраждалого, якому надають необхідну медичну допомогу.
Наразі всі наслідки ворожої атаки уточнюються.
Нагадаємо, що триває дронова атака РФ на Черкаси: є пошкодження інфраструктури та перебої з електропостачанням.