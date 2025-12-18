Орбан заявив, що використання активів РФ зняли з розгляду Євроради: що кажуть в ЄС

Віктор Орбан і Володимир Путін. / © Associated Press

У Європейському Союзі спростовують заяви прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана про нібито відмову від ідеї використання заморожених російських активів для допомоги Україні.

Про це на умовах анонімності заяви один із європейських чиновників у коментарі «Укрінформу».

За словами джерела видання, питання фінансування України за рахунок активів агресорки Росії залишається на порядку денному, попри спроби Будапешта подати ситуацію інакше. Саме тому заявив угорського прем’єра не відповідають дійсності.

«Насправді предметом обговорення все ще залишається репараційна позика», — заявив європейський чиновник.

За його словами, дискусії серед європейських чиновників тривають.

Офіційний представник ЄС також повідомив «Радіо Свобода», що репараційна позика «дуже навіть залишається на порядку денному саміту».

Заява Орбана

Прем’єр-міністр Угорщини заявив, що начебто питання заморожених російських активів не буде на порядку денному саміту ЄС. Орбан назвав це перемогою Угорщини. З його слів, Будапешт не візьме на себе відповідальність за кредит, який буде використаний для підтримки України, і вважає, що ЄС з також не повинен йти цим шляхом.

Він також висловився, що нібито Єврокомісія зараз просуватиме ідею спільних позик, при цьому додавши, що «ми не дозволимо нашим сім’ям оплачувати рахунки за війну в Україні».

За словами очільника угорського уряду «сьогодні вранці президентка Комісії оголосила, що Комісія відступила і питання про російські активи не буде винесено на обговорення».

«Отже, переговори за лаштунками та боротьба, які ми мали вчора ввечері, привели до результату, і якщо я правильно розумію слова президента Комісії, сказані сьогодні, і я думаю, що я правильно їх розумію, то вона сказала, що російські активи не будуть винесені на обговорення завтра», — процитував Орбана у мережі Х представник угорського уряду Золтан Ковач.

Нагадаємо, у Брюсселі назріває ключова угода щодо активів РФ. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн завила, що розгляд лідерів ЄС винесено два можливі механізми фінансування: використання заморожених активів або спільні запозичення Євросоюзу. Очільниця Єврокомісії наголосила, що підтримка України є ключовим елементом європейської безпеки.

Зауважимо, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц оцінив шанси Європи на досягнення угоди про використання заморожених активів РФ для фінансування оборони України як «50 на 50». Він каже, що ЄС повинен ухвалити рішення щодо так званої «репараційної позики», адже Києву знадобиться фінансування ще щонайменше на 2 роки після завершення першого кварталу 2026 року, коли закінчується поточний раунд європейської допомоги.