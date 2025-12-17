Орбан знову захищає Росію: як підіграв Путіну цього разу

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан та президент РФ Володимир Путін / © Associated Press

Реклама

У середу, 17 грудня, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що питання заморожених російських активів не буде на порядку денному саміту ЄС. Один з небагатьох європейських друзів Путіна назвав це перемогою Угорщини.

Його заяву цитує угорське інформаційне агентство MTI.

Водночас Віктор Орбан відкинув ідею спільних запозичень ЄС, які можуть бути використані для допомоги Україні замість російських активів.

Реклама

Він заявив, що Угорщина не візьме на себе відповідальність за кредит, який буде використаний для підтримки України, і вважає, що Європейський Союз також не повинен йти цим шляхом.

Угорський прем’єр сказав, що зробить усе можливе, щоб запобігти цій пропозиції, і шукає союзників.

Віктор Орбан також назвав скасування одноголосного ухвалення про заморожування російських активів «абсолютно очевидною юридичною помилкою».

Угорський прем’єр на цьому не спинився і на догоду Путіну налякав бельгійську компанію Euroclear, де зберігається велика частина російських активів, «серйозними наслідками», якщо Європейський Союз продовжить конфіскацію заморожених російських активів.

Реклама

Раніше Віктор Орбан назвав спробу використання Євросоюзом заморожених російських активів «надзвичайно незвичайною та небезпечною справою» і порівняв її з «оголошенням війни».

Після цього міністр закордонних справ України назвав Орбана «найціннішим замороженим актовом Росії в Європі».

Нагадаємо, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Росія тимчасово не матиме доступу до заморожених активів, і назвав це першим кроком для використання цих коштів РФ на користь України.

Тим часом прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск зауважив, що домовленість, яка дозволить використовувати заморожені російські активи для відбудови України, наразі «дуже далека».