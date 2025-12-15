Орбан зробив заяву про закінчення війни в Україні

Віктор Орбан. / © Associated Press

Реклама

Завершення війни в Україні ніколи не було настільки близьким — як зараз. Втім, конфіскація заморожених російських активів — рівнозначна оголошенню відкритої війни Росії.

Про це заявив прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у Facebook.

З його слів, світ наблизився до миру в Україні завдяки зусиллям США. Зокрема, американського лідера Дональда Трампа. Адже Європа, додав він, не змогла зробити це протягом чотирьох років. Прем’єр-міністр заявив, що найближчий тиждень буде насиченим і закликав «пристебнути ремені безпеки».

Реклама

«Ставки прості: війна або мир. Ми ще ніколи не були такими близькими до завершення російсько-української війни», — заявив Орбан.

Угорський прем’єр кинув звинувачення на адресу європейських країн. Мовляв, вони рухаються в протилежному напрямку і має намір розширити війну.

«У нас немає причин змінювати позицію Угорщини. У війни немає рішення на передовій. Якщо немає рішення на лінії фронту, потрібно робити те, що говорить президент Трамп, — вести переговори», — написав він.

Орбан вкотре заявив, що Будапешт не підтримує конфіскацію заморожених активів РФ, а також не буде надсилати гроші та зброю Україні, які, за його словами, «спрямовані на продовження війни».

Реклама

Нагадаємо, раніше Орбан став на бік Дональда Трампа, назвавши нову стратегію національної безпеки США «найважливішим і найцікавішим документом останніх років». З його слів, про Брюссель «говориться таким самим тоном, яким адміністрація Байдена і Брюссель говорили про нас».

У звичній для себе манері угорський прем’єр почав залякувати Європу. З його слів, використання заморожених російських активів є «оголошенням війни». Орбан також заявляє, що начебто це рішення ухвалюються з порушенням європейського права та без згоди Угорщини.