У Німеччини є “певні очікування від України”: Мерц закликав Зеленського зупинити міграцію

Канцлер ФРН Фрідріх Мерц та президент України Володимир Зеленський / © ТСН.ua

Німеччина та інші європейські партнери мають конкретні очікування щодо демографічної та економічної політики України, які призведуть до припинення міграції молоді на Захід.

Про це заявив канцлер Фрідріх Мерц за підсумками саміту «Коаліції охочих» у Парижі 6 січня.

Під час виступу перед пресою він підкреслив необхідність утримання трудового ресурсу всередині країни.

«Гідна робота вдома»

Мерц зазначив, що це питання вже піднімалося під час попередніх дискусій з українським керівництвом.

«Отже, це також означає певні очікування від України… Україна має забезпечити, щоб її молоді чоловіки могли знайти гідну роботу у своїй країні, а не їхати до Німеччини, Польщі чи Франції», — заявив німецький канцлер.

Він додав, що ця тема не є новою для діалогу між Києвом та Брюсселем.

«Це те, що ми вже обговорювали разом у Брюсселі», — резюмував політик.

Нагадаємо, на цьому ж саміті спецпосланець США Стів Віткофф анонсував підготовку «угоди про процвітання», яка, ймовірно, має допомогти Україні реалізувати ці економічні завдання.